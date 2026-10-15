Dusan Tadic mendapat sambutan mencolok ketika ditarik keluar pada menit ke-82 dalam laga Liga Europa antara NEC dan Levski Sofia, Kamis malam. Pemain Serbia berusia 37 tahun itu harus meninggalkan lapangan karena kram dan mendapat tepuk tangan meriah dari para suporter di De Goffert, setelah sebelumnya sempat terdengar siulan bernada cemooh pada malam yang sama.

Menjelang pertandingan Ajax - NEC (1-), Tadic melontarkan sejumlah pernyataan yang tidak diterima dengan baik oleh semua pihak. "Dengan segala hormat kepada NEC, tetapi saya terbiasa bermain di klub-klub yang meraih trofi. Ajax dulu dan sekarang adalah tolok ukur saya," kata penyerang itu kepada NU.nl.

Sambutan untuk Tadic menjelang laga Eropa itu menjadi sorotan karena pernyataannya yang ramai diperbincangkan. Pada beberapa kesempatan selama pertandingan, terdengar siulan bernada cemooh, tetapi tidak ada cemoohan massal yang ditujukan kepada mantan pemain Ajax tersebut.

Ketika ia ditarik keluar pada menit ke-82, suasana di tribune berubah menjadi dukungan yang jelas. Komentator Ziggo Sport, Brent van Ooijen, langsung mencermati tepuk tangan itu dan menyimpulkan, "Rupanya dia mulai diterima kembali."

Van Ooijen kemudian melontarkan pujian untuk penyerang berpengalaman itu, yang mendapat banyak kritik dalam beberapa hari terakhir. "Karena dia jujur, dia tulus. Dia menjadi dirinya sendiri, autentik," kata sang komentator, lalu menambahkan, "Dan dia memang tidak mengatakannya secara gamblang. Tetapi dia juga memberikan segalanya untuk NEC."

Sebelumnya pada malam yang sama, Van Ooijen mendengar reaksi yang sangat berbeda dari tribune di Nijmegen. Setelah Tadic kalah dalam perebutan bola di sekitar garis tengah pada awal babak kedua, terdengar gerutuan dan siulan bernada cemooh.

"Penonton ternyata kritis terhadap setiap momen kecil yang melibatkan Dusan Tadic. Bagi mereka, dia masih harus membuktikan sesuatu," kata komentator itu.



