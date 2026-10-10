Tadic dalam masalah gara-gara wawancara yang menghebohkan? "Diam dulu sebentar!"

Dusan Tadic menuai kemarahan Robert Maaskant lewat wawancara mencolok bersama NU.nl. Penyerang NEC berusia 37 tahun itu secara terbuka melontarkan kritik terhadap level rekan-rekan setimnya pada Jumat, yang berujung pada reaksi keras dari Maaskant. Vurnon Anita juga nyaris tak bisa memahami pernyataan mantan pemain Ajax yang sarat pengalaman tersebut. Para analis memperkirakan Tadic akan mendapat masalah akibat ucapannya itu.

Dalam wawancara tersebut, Tadic berbicara panjang lebar mengenai periodenya di Ajax, tempat ia berkembang menjadi salah satu pemain terpenting klub antara 2018 dan 2023. Pemain asal Serbia itu memuji mantan klubnya, tetapi jauh kurang positif ketika membahas kualitas rekan-rekan setimnya saat ini di NEC.

Terutama cara Tadic menggambarkan perbedaan level antara dirinya dan rekan-rekan setimnya itulah yang memicu kehebohan. "Lebih sulit ketika Anda dikelilingi pemain-pemain yang lebih buruk. Saya kerap melakukan aksi pendahuluan dan tidak mendapat bola. Atau saya tidak menerima bola kembali. Jadi, otak saya rupanya bekerja terlalu cepat," kata sang pemain senior.

Pernyataan itu dengan cepat membuat Tadic dihujani kritik di media sosial. Di NOS Studio Sport Voetbal pada Jumat, wawancara itu juga dibahas panjang lebar, dengan Anita dan Maaskant sama-sama menyampaikan kritik terhadap sikap sang penyerang.

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Anita memperkirakan kata-kata Tadic tidak akan berlalu tanpa konsekuensi di dalam skuad NEC. "Saya rasa ini tidak akan diterima dengan tangan terbuka di NEC," ujar mantan pemain internasional Belanda dan Curaçao itu. "Saya rasa ini akan beredar di ruang ganti dan para pemain akan menegurnya soal ini. Ini tidak bisa."

Maaskant dengan tegas sejalan dengan kritik Anita dan bahkan melangkah lebih jauh. "Saya harap begitu. Saya benar-benar berharap ada sosok-sosok berkarakter di ruang ganti NEC yang berkata: 'Hei, tutup mulutmu dulu dan tunjukkan dulu sendiri'," kata mantan pelatih antara lain NAC Breda, FC Groningen, dan Helmond Sport itu.

Mantan pelatih itu menilai tidak pantas Tadic menilai rekan-rekan setimnya seperti ini di depan publik. "Ini bukan komentar yang Anda lontarkan tentang rekan-rekan setim Anda."