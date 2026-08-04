Gelandang Liverpool Dominik Szoboszlai mengatakan bahwa ia telah menyelesaikan masalah dengan dua rekan setimnya, Curtis Jones dan Kostas Tsimikas, setelah munculnya sebuah video pekan lalu yang memperlihatkan ketiganya tampak berdebat soal ban kapten.

Insiden itu terjadi setelah kemenangan 1-0 dalam laga persahabatan pramusim melawan Wrexham di Yankee Stadium, New York.

Setelah peluit tanda akhir pertandingan berbunyi, Jones dan Szoboszlai, kemudian Tsimikas, terlibat perdebatan satu sama lain saat tim berjalan mengelilingi lapangan untuk menyapa para suporter.

Selama pertandingan, Szoboszlai menyerahkan ban kapten kepada Tsimikas alih-alih Jones ketika ia ditarik keluar, dan dalam perdebatan tersebut bek kiri asal Yunani itu terekam membuang ban kapten ke tanah.

Sementara dalam kekalahan 4-2 dari Leeds pada Minggu lalu, Szoboszlai menyerahkan ban kapten kepada Jones.

Kapten timnas Hongaria itu berkata: "Itu bukan perdebatan di antara kami bertiga. Kami hanya membahas sesuatu di atas lapangan. Lalu setelah itu, kalian (media) membesar-besarkannya. Tapi lain kali kami akan bisa menyelesaikannya di ruang ganti. Tidak ada yang marah pada siapa pun. Semuanya jelas, dan semuanya baik-baik saja."

Dengan absennya kapten utama Virgil van Dijk dari tur Amerika Serikat serta cedera Joe Gomez pada laga pertama, Szoboszlai memimpin tim selama sebagian besar perjalanan tersebut.

Szoboszlai juga menyebut bahwa pelatih baru Andoni Iraola belum membahas posisi wakil kapten, di mana posisi tersebut menjadi kosong setelah kepergian Andy Robertson ke Tottenham Hotspur.

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip BBC: "Tidak, tidak ada pembahasan sama sekali. Jelas kami punya Virgil sebagai kapten. Kami punya Alisson. Kami punya Joe Gomez. Jadi tidak ada pembahasan sama sekali. Jelas Alisson tidak ada di sini dan Joe cedera. Ini adalah momen yang sangat membanggakan, dan mari kita lihat. Ini bukan urusan saya. Belum diputuskan."

Pemain Hongaria itu melanjutkan: "Jika Anda ditawari posisi wakil kapten tim di Liverpool, tentu Anda akan menerimanya. Itu akan menjadi momen yang membanggakan bagi saya. Tapi saya menghormati semua orang, jadi dalam kondisi apa pun, siapa pun yang akan menempati posisi itu, kami akan mengikutinya."

Dalam pernyataannya kepada media di Chicago tak lama sebelum tim Liverpool kembali ke Inggris, Szoboszlai mengatakan bahwa ia "tak sabar" menantikan musim baru.

Ia melanjutkan: "Saya merasa kami siap untuk melangkah maju lagi, dan kami akan mengambil motivasi dari musim lalu, karena musim itu bukan yang terbaik, kami tidak mencapai apa yang kami inginkan, jadi kami akan mencoba lagi."

Ia menutup: Bukan tugas saya untuk memberi tahu kalian siapa yang harus kami rekrut atau apakah kami harus merekrut seorang pemain. Jika para pejabat klub dan pelatih memutuskan untuk merekrut seorang pemain, kami akan senang dan menyambutnya. Tapi jika mereka memutuskan tidak merekrut, maka kami harus melakukan sesuatu yang istimewa dengan tim ini.