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Kekalahan telak 5-0 yang diderita timnas Belanda di kandang Jerman pada Senin malam ini menyisakan pukulan bagi pelatih Xavi Hernandez dan para bintang Belanda. Mereka sama sekali tidak menyangka laga akan berakhir dengan skor sebesar itu, apalagi setelah menang besar 7-0 atas Yunani hanya sekitar tiga hari sebelumnya.

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"Saya sangat kecewa, dan ini sangat disayangkan, karena sampai hari ini saya sangat bangga dengan para pemain. Apa yang terjadi hari ini sungguh sulit dipercaya, dan menjadi pukulan bagi saya sebagai pelatih," ujar Xavi. Ia menambahkan, "Saya sudah berbicara dengan para pemain dan mengatakan kepada mereka bahwa kami harus mengubah mentalitas. Kami tidak mampu bersaing hari ini karena kami tidak setia pada nilai-nilai kami. Kami tidak bisa menerima itu. Kami harus mengubah banyak hal setelah hari ini. Kami membutuhkan pemain yang memiliki semangat juang."

Soal absennya Virgil van Dijk dan Frenkie de Jong, ia berkata, "Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi." Terkait kemungkinan memanggil pemain-pemain yang berbeda di masa mendatang, ia menjelaskan, "Sebagai pelatih, tanggung jawab untuk mengambil keputusan ada di pundak saya. Kini kami punya waktu hingga Maret, dan untungnya kami sudah mencapai target utama, yakni lolos ke perempat final." Xavi melanjutkan, "Hari ini sungguh memalukan. Sebanyak 99% dari hasil ini berkaitan dengan nilai-nilai kami. Kami juga harus memuji Jerman, karena kami mengalami kesulitan besar akibat kualitas permainan mereka."

Mengenai periode selanjutnya, ia berkata dalam pernyataan yang dikutip situs radio Belanda NOS, "Saya akan memantau para pemain dan menganalisis apa yang terjadi." Ia menambahkan, "Kami sedang membangun sesuatu yang bagus sampai hari ini, tetapi hari ini justru sebaliknya. Ini hanya satu pertandingan, dan secara pribadi saya mencoba memahami apa yang terjadi. Kami akan belajar banyak dari laga ini."

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Dumfries: "Ini Kegagalan Kolektif"

Sementara itu, kapten timnas Belanda Denzel Dumfries berkomentar soal kekalahan tersebut, "Ini adalah kegagalan kolektif. Kami tampil sangat mengecewakan malam ini."

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Berbicara tentang reaksi para pemain setelah kebobolan gol kelima, ia menambahkan, "Tentu saja ada kemarahan di antara kami. Hal seperti ini tidak boleh terjadi, karena itu kami saling mengungkapkannya satu sama lain."

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Dumfries melanjutkan, "Ada rasa frustrasi, dan saya berusaha menjaga fokus karena Anda harus terus bermain. Dalam situasi seperti ini, kami berusaha saling berpegangan tangan, tetapi itu sulit. Kami sangat lemah dalam duel, dan kami meninggalkan ruang yang besar, sehingga membuat mereka berbahaya dalam transisi menyerang."

Soal kontras antara kemenangan 7-0 atas Yunani dan kekalahan dari Jerman, ia berkata, "Setelah kemenangan seperti itu atas Yunani, Anda ingin mempertahankan perasaan positif tersebut, tetapi kami tidak mampu melanjutkan tren yang sama. Penampilan kami sederhananya tidak cukup baik."

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Dumfries mengakui tanggung jawabnya atas gol pertama yang dicetak Derry Scherhant. "Pada gol 1-0, saya mundur terlalu jauh ke belakang, sehingga memberinya ruang yang besar. Dia menggunakan kaki kanannya, dan saya tahu itu. Hal itu seharusnya tidak terjadi," katanya. Ia menutup, "Saya selalu sangat jujur pada diri sendiri soal hal-hal seperti ini. Seperti yang saya katakan, ada banyak rasa frustrasi."

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