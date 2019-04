Sylvano Comvalius Makin Dekat Ke Arema FC

Sementara uji coba Arema kontra PSIS terpaksa dibatalkan karena berbenturan dengan program pelatih.

Meski sempat membantah bakal bergabung dengan Arema FC di Liga 1 2019, penyerang asal Belanda Sylvano Comvalius secara tidak langsung telah menunjukkan sinyal kuat merapat ke klub berbasis di Malang itu.

Melalui instastory di akun Instagram pribadinya, Comvalius menuliskan kata OTW (on the way) disertai gambar simbol kepala singa, dan emoticon berwarna biru. Comvalius juga disebut-sebut sudah tiba di Surabaya tadi malam.

Tenaga Comvalius memang dibutuhkan Arema untuk menambah kekuatan di lini depan yang dianggap masih belum memuaskan. Pelatih Milomir Seslija akan melihat kondisi Comvalius di sesi latihan.

“Dia punya kualitas yang bagus, dan juga kuat. Kami membutuhkan sosok pemain seperti itu. Tapi saya perlu bicara lebih dulu dengan Comvalius mengenai kondisi fisiknya. Setelah itu saya ingin lihat dia saat latihan,” ujar Milo.

“Kami akan membantu agar proses adaptasinya bisa berlangsung cepat. Saya yakin tidak akan sulit bagi kami atau Comvalius beradaptasi. Dia tinggal bekerja keras untuk mengembalikan kondisinya.”

Sementara itu, rencana uji coba antara Arema dan PSIS Semarang terpaksa dibatalkan, karena Singo Edan masih menjalani program latihan recovery hingga 30 April. Padahal, uji coba ini bertujuan untuk meramaikan launcing Arema pada 4 atau 4 Mei.

“Pelatih menginginkan ada uji coba. Mungkin kami memilih itu, walaupun saat ini belum kami putuskan. Kami berencana menggelar di Stadion Kanjuruhan, sehingga sambil menyelam minum air. Dua kegiatan digabungkan menjadi satu,” ujar general manager Ruddy Widodo.

“PSIS ingin kami bermain home away, kami away dahulu pada tanggal 30, kemudian PSIS datang pas launching. Ternyata saat ini program pelatih hingga tanggal 30 adalah recovery training dan itu tidak bisa diganggu gugat, karena programnya berkaitan dengan kondisi tim di kompetisi nanti.” (gk-48)