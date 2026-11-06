Sydney van Hooijdonk murka dan mengamuk habis-habisan

Sydney van Hooijdonk geram dengan kepemimpinan wasit Allard Lindhout dalam pertandingan antara Willem II dan PEC Zwolle (1-1). Penyerang PEC Zwolle itu merasa seharusnya mendapat penalti sesaat sebelum turun minum dan mengungkapkan ketidakpahamannya atas keputusan wasit kepada ESPN setelah pertandingan.

Insiden yang menjadi perbincangan itu terjadi beberapa menit sebelum turun minum, ketika Van Hooijdonk terjatuh saat sepak pojok. Gelandang Willem II Calvin Twigt menarik sang penyerang dengan kedua lengannya, tetapi Lindhout tidak menunjuk titik putih dan VAR Richard Martens memutuskan untuk tidak meminta wasit meninjau tayangan ulang di layar.

Ketika pertama kali melihat tayangan ulang setelah pertandingan, Van Hooijdonk bereaksi tidak percaya. "Sejujurnya, saya tidak tahu harus berkata apa. Menurut saya ini benar-benar memalukan. Saya tidak tahu kata-kata apa yang boleh saya gunakan tanpa terkena skorsing," ujar penyerang yang tampak frustrasi itu.

Van Hooijdonk tidak mengerti mengapa penalti tidak diberikan dan merasa dirinya tidak melakukan kesalahan. "Bagi saya, sama sekali tidak ada keraguan. Apa yang saya lakukan salah? Saya terlibat dalam duel yang mungkin dilakukan seorang bek sejuta kali dalam satu pertandingan, lalu dia menarik saya sepenuhnya ke belakang. Sejujurnya, saya tidak bisa memahami mengapa ini bukan penalti."

Setelah insiden itu, sang penyerang beberapa kali berbicara dengan Lindhout, yang mengatakan kepadanya bahwa ia lebih dulu melakukan pelanggaran. "Kalau ini pelanggaran dari saya, berarti setiap duel adalah pelanggaran. Bek melakukan ini dalam setiap duel, tetapi kalau penyerang melakukan hal kecil saja, itu pelanggaran. Menurut saya itu sangat tidak masuk akal," kata Van Hooijdonk.

Melihat tayangan ulang justru membuat penyerang PEC Zwolle itu semakin frustrasi. "Ini persis seperti yang saya rasakan di lapangan. Kadang Anda merasakan sesuatu di lapangan, lalu melihat tayangan ulang dan berpikir bahwa kejadian itu ternyata berbeda dari yang Anda rasakan. Tapi ini benar-benar persis seperti yang saya rasakan. Sangat aneh," ujar Van Hooijdonk.

Sang penyerang semakin kecewa karena insiden itu terjadi beberapa menit sebelum turun minum, sehingga PEC Zwolle mungkin kehilangan peluang emas untuk memimpin. Van Hooijdonk sempat membawa timnya unggul 0-1 pada menit kedua, tetapi Hidde ter Avest menyamakan kedudukan kurang dari satu menit kemudian. "Itu akan menjadi momen yang sangat tepat untuk mendapat penalti, tetapi begitulah keadaannya. Hari ini saya akan kecewa, tetapi besok kami harus melanjutkan perjuangan."

Van Hooijdonk juga mengkritik jalannya pertandingan secara keseluruhan. "Saya rasa kalian tidak menikmati pertandingan ini sambil makan popcorn," katanya. "Sesekali permainan kami cukup bagus, tetapi begitu sampai di kotak penalti, kami sebenarnya kurang berbahaya. Pertandingan seperti ini harusnya kami menangi."