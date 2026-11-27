Bagikan Ikuti GOAL di Google

Penyerang Racing Santander asal Maroko, Yassir Zabiri, menjadi incaran sejumlah klub Eropa setelah awal musim yang impresif. Namun, klubnya saat ini tampaknya belum siap melepasnya pada bursa transfer musim dingin mendatang, kecuali dengan syarat finansial yang luar biasa.

Iklan

Zabiri tampil impresif musim ini di Liga Spanyol dengan mencetak 11 gol dari 13 pertandingan. Ia pun masuk dalam persaingan top skor dan menempati posisi ketiga di daftar pencetak gol kompetisi, di belakang penyerang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, dan pemain Barcelona asal Brasil, Raphinha, serta berada di atas pemain Spanyol Lamine Yamal.

Penyerang asal Maroko itu mencuri perhatian dalam laga terakhir melawan Real Sociedad dengan mencetak dua gol pada menit keenam dan kedelapan. Ia terus menegaskan kualitasnya di lini serang dan memperkuat posisinya sebagai salah satu penemuan terbaik musim ini di Spanyol.

Menurut laporan program Spanyol "El Chiringuito" sebelumnya, Zabiri sangat ingin pindah ke Barcelona, klub yang dua tahun lalu pernah disebut sang pemain sebagai impiannya untuk mengenakan seragam mereka.

Berbagai laporan menyebutkan bahwa nilai pasarnya atau dana yang diperkirakan untuk melepasnya mendekati 20 juta euro. Selain klub Catalan tersebut, namanya juga dikaitkan dengan minat Real Betis.

Iklan Iklan

Namun, ambisi klub-klub peminat terbentur sikap Racing Santander, yang tidak berniat melepas penyerangnya sebelum 30 Juni mendatang, menurut laporan "Foot Mercato" yang mengutip radio "SER Cantabria".

Topik Terkait

Zabiri bermain untuk tim Spanyol tersebut dengan status pinjaman dari klub Prancis Rennes, dan kesepakatan peminjaman itu tidak memuat klausul yang memungkinkan masa peminjaman diakhiri lebih cepat pada bursa transfer musim dingin.

Menurut harian "AS", suasana di internal Racing tetap tenang terkait masa depan sang pemain, karena klub menilai keputusan soal keberadaannya di skuad tetap berada di tangan mereka hingga akhir musim.

Iklan

Klub Spanyol itu tidak sepenuhnya menutup kemungkinan kepergian penyerang Maroko tersebut pada Januari, tetapi mensyaratkan datangnya tawaran luar biasa kepada Rennes selaku pemilik kontrak sang pemain, disertai kompensasi finansial yang besar bagi Racing Santander. Pasalnya, klub enggan melemahkan skuadnya di tengah musim dan ingin mempertahankan senjata andalannya di lini serang demi mencapai target.

Di sisi lain, Zabiri tampak puas dengan situasinya saat ini, baik bersama klubnya maupun timnas Maroko, tempat ia telah menjadi salah satu pemain penting. Karena itu, kepastian masa depannya juga bergantung pada kesepakatan pihak-pihak terkait atas setiap langkah yang mungkin diambil.

Iklan

Penghargaan Baru Tegaskan Kecemerlangan Zabiri

Kiprah penyerang Maroko itu tidak hanya tercermin dari catatan golnya. Ia juga dianugerahi penghargaan "Jugador Cinco Estrellas" dari perusahaan "Mahou" sebagai pemain terbaik Racing Santander pada Oktober lalu.

Zabiri terpilih setelah tampil dalam tiga pertandingan liga yang dijalani tim pada bulan tersebut. Ia mencetak gol saat bermain imbang 2-2 melawan Valencia pada 11 Oktober, lalu turut tampil dalam kekalahan 0-2 dari Osasuna pada 18 Oktober, sebelum mencetak gol dalam kemenangan 2-1 atas Espanyol pada tanggal 24 di bulan yang sama.

Iklan

Penghargaan ini diberikan setiap bulan dengan melibatkan suporter klub dalam memilih pemenangnya. Zabiri pun mendapat apresiasi tambahan atas kontribusinya bagi tim, di tengah meningkatnya spekulasi mengenai masa depannya dan kemungkinan kepindahannya ke salah satu klub besar Spanyol pada Januari mendatang.