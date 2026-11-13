Susunan pemain timnas Belanda: Xavi tunjuk pengganti Virgil van Dijk yang absen

Timnas Belanda melanjutkan kiprahnya di Nations League dengan menjamu Yunani pada Jumat. Pelatih Xavi Hernández telah mengumumkan susunan pemain Belanda. Laga di Johan Cruijff ArenA itu dimulai pukul 20.45.

Virgil van Dijk dan Brian Brobbey mundur dari skuad Belanda pada Senin. Xavi hanya memanggil satu pengganti, yakni Sepp van den Berg, tetapi ia tidak masuk skuad untuk laga Jumat. Pasalnya, skuad hanya boleh berisi 23 pemain.

Bart Verbruggen tampil sangat baik bersama Brighton & Hove Albion dan akan mengawal gawang Belanda. Jurriën Timber, yang bersama Arsenal memuncaki Premier League, menjadi bek kiri. Di sisi kanan, Denzel Dumfries menjadi starter meski José Mourinho menempatkannya di bangku cadangan Real Madrid.

Jan Paul van Hecke dan Micky van de Ven mengisi jantung pertahanan. Keduanya saling mengenal dari Tottenham Hotspur, tempat mereka kerap bermain bersama.

Frenkie de Jong, yang terakhir kali membela Belanda di Piala Dunia, telah kembali bugar dan langsung menjadi starter. Ia juga menjadi kapten. Joey Veerman dan Tijjani Reijnders melengkapi lini tengah Belanda pada Jumat di ArenA.

Mexx Meerdink tampil mengesankan pada periode laga internasional sebelumnya, tetapi Donyell Malen menjadi starter sebagai penyerang tengah. Crysencio Summerville telah menjadi pilihan pasti di sisi kanan, sementara Cody Gakpo diharapkan menghadirkan ancaman dari kiri.

Susunan pemain Belanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber; De Jong, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.

Susunan pemain Yunani: Tzolakis; Rota, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Androutsos, Tzolis; Pavlidis, Ioannidis.