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Susunan Pemain Resmi Pertama Zidane: Perubahan yang Mencolok

Turkiye vs France
Turkiye
France
UEFA Nations League A
Turki
Prancis

saat menghadapi Turki

Zinedine Zidane bersiap menjalani laga pertamanya sebagai pelatih timnas Prancis, ketika "Les Bleus" bertandang ke Turki pada Jumat malam, dalam pembuka perjalanan mereka di UEFA Nations League, di tengah antisipasi besar terhadap debut pelatih yang kembali ke sorotan setelah sekitar 20 tahun sejak pensiun sebagai pemain.

Zidane memulai tugas pertamanya dengan sejumlah keputusan mencolok di sisi susunan pemain, di mana ia mengandalkan empat bek yang terdiri dari Konde, Upamecano, Lacroix, dan Truffert, dengan menurunkan nama terakhir sebagai starter untuk pertama kalinya bersama timnas Prancis.

Di lini tengah, timnas Prancis mengandalkan Cherki, Kone, dan Rabiot, sementara trio Olise, Dembele, dan Mbappe memimpin lini depan, dalam formasi yang mendekati 4-3-3.

Di sisi lain, timnas Turki masuk ke laga dengan susunan pemain yang diperkirakan mencakup Cakir di bawah mistar gawang, dan di depannya Celik, Demiral, Bardakci, serta Kadioglu, sementara Ozcan dan Yuksek mengemban tugas sebagai poros.

Lini serang Turki dipimpin trio Arda Guler, Kokcu, dan Uzun di belakang penyerang Yilmaz, dalam skema permainan 4-2-3-1.

UEFA Nations League A
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Turkiye
TUR
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BEL
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FRA
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