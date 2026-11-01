José Mourinho, pelatih Real Madrid, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Racing, pada hari Minggu ini, dalam pekan ke-11 La Liga.

Mourinho menurunkan empat pemain ofensif, terdiri dari: Jude Bellingham - Yan Diomande - Arda Guler - Kylian Mbappe.

Real Madrid menempati peringkat ketiga di Liga Spanyol dengan 24 poin, tertinggal 6 poin dari Barcelona yang memuncaki klasemen.

Pertandingan hari ini akan menjadi penampilan perdana Los Blancos setelah meraih kemenangan atas Barcelona di El Clasico dengan skor 2-1, Minggu lalu.

Susunan pemain lengkap Real Madrid menghadapi Racing adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Courtois.

Pertahanan: Arnold - Konate - Huijsen - Cucurella.

Lini tengah: Tchouameni - Bernabo - Bellingham.

Lini serang: Yan Diomande - Kylian Mbappe - Arda Guler.