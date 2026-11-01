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Susunan Pemain Resmi: Mbappe dan Guler Pimpin Lini Serang Madrid Hadapi Racing

K. Mbappe
A. Guler
Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
Prancis
Turki
Spanyol

Ujian pertama setelah El Clasico

José Mourinho, pelatih Real Madrid, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Racing, pada hari Minggu ini, dalam pekan ke-11 La Liga.

Mourinho menurunkan empat pemain ofensif, terdiri dari: Jude Bellingham - Yan Diomande - Arda Guler - Kylian Mbappe.

Real Madrid menempati peringkat ketiga di Liga Spanyol dengan 24 poin, tertinggal 6 poin dari Barcelona yang memuncaki klasemen.

Pertandingan hari ini akan menjadi penampilan perdana Los Blancos setelah meraih kemenangan atas Barcelona di El Clasico dengan skor 2-1, Minggu lalu.

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Susunan pemain lengkap Real Madrid menghadapi Racing adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Courtois.

Pertahanan: Arnold - Konate - Huijsen - Cucurella.

Lini tengah: Tchouameni - Bernabo - Bellingham.

Lini serang: Yan Diomande - Kylian Mbappe - Arda Guler.

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