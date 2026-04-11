Hans Flick, pelatih Barcelona, mengumumkan susunan pemainnya untuk menghadapi Espanyol pada Sabtu malam ini, dalam laga pekan ke-31 La Liga.

Barcelona, yang memimpin klasemen La Liga, bertekad untuk mengalahkan Espanyol guna memperlebar jarak dengan rival terdekatnya, Real Madrid, menjadi 9 poin.

Lamine Yamal memimpin susunan pemain Barcelona melawan Espanyol, meskipun Flick ingin memberinya istirahat sebelum menghadapi Atletico Madrid di leg kedua perempat final Liga Champions.

Meskipun Flick menerapkan kebijakan rotasi untuk mengistirahatkan beberapa pemain inti menjelang laga melawan Atletico Madrid, ia tidak berhasil menerapkan kebijakannya pada Yamal, yang ingin bermain di setiap pertandingan.

Susunan pemain Barcelona adalah sebagai berikut:

Juan Garcia, Balde, Araujo, Kubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin, Gavi, Fermin Lopez, Pedri, Lamine Yamal, Ferran Torres

Beberapa pemain duduk di bangku cadangan Barça, di antaranya Cancelo, Rashford, Lewandowski, Dani Olmo, Casado, dan Frenkie de Jong.

