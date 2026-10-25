Susunan Pemain Resmi El Clasico: Kejutan Besar dari Mourinho!

Seluruh perhatian tertuju pada susunan pemain utama Real Madrid dan Barcelona dalam laga El Clasico, Minggu malam, di Stadion Spotify Camp Nou, dalam lanjutan kompetisi Liga Spanyol, pada pertandingan yang kedua tim berupaya memenangkan salah satu laga puncak paling menonjol musim ini.
Real Madrid memasuki laga ini dengan susunan pemain yang dipimpin Kylian Mbappe di lini depan, di mana Andriy Lunin menggantikan absennya penjaga gawang asal Belgia, Thibaut Courtois, akibat flu, sementara Federico Valverde mengemban tugas memimpin sisi kanan, sedangkan Mourinho mengejutkan semua orang dengan mengandalkan Bernardo Silva menggantikan Camavinga.
Susunan pemain utama Real Madrid
Penjaga gawang: Andriy Lunin
Pertahanan: Federico Valverde, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella
Lini tengah: Aurelien Tchouameni, Bernardo Silva, Jude Bellingham
Penyerang: Arda Guler, Yan Diomande, Kylian Mbappe.
Di sisi lain, Hansi Flick mengandalkan susunan pemain menyerang yang dipimpin Lamine Yamal, Raphinha, dan Anthony Gordon, dengan kehadiran Pedri, Rodri, dan Fermin Lopez di lini tengah, demi mencari dominasi dan memanfaatkan faktor tuan rumah serta dukungan suporter.
Pemain cadangan Real Madrid: Mestre, Elia, Militao, Camavinga, Endrick, Trent, Carreras Espi, Ibrahim, Rudiger, Dembriz, dan Tiago.
Susunan pemain utama Barcelona
Penjaga gawang: Joan Garcia
Pertahanan: Xavi Espart, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo
Lini tengah: Rodri, Pedri, Fermin Lopez
Penyerang: Lamine Yamal, Anthony Gordon, Raphinha
Pemain cadangan Barcelona: Szczesny, Livakovic, Balde, Farinas, Gavi, Gabriel Jesus, Ademi, De Jong, Bernal, Hamza, Campos, dan Jofre.