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Vinicius Junior Lamine Yamal Real Madrid BarcelonaGetty
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Susunan Pemain Resmi El Clasico: Kejutan Besar dari Mourinho!

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
Spanyol

Seluruh perhatian tertuju pada susunan pemain utama Real Madrid dan Barcelona dalam laga El Clasico, Minggu malam, di Stadion Spotify Camp Nou, dalam lanjutan kompetisi Liga Spanyol, pada pertandingan yang kedua tim berupaya memenangkan salah satu laga puncak paling menonjol musim ini.

Real Madrid memasuki laga ini dengan susunan pemain yang dipimpin Kylian Mbappe di lini depan, di mana Andriy Lunin menggantikan absennya penjaga gawang asal Belgia, Thibaut Courtois, akibat flu, sementara Federico Valverde mengemban tugas memimpin sisi kanan, sedangkan Mourinho mengejutkan semua orang dengan mengandalkan Bernardo Silva menggantikan Camavinga.

Susunan pemain utama Real Madrid

Penjaga gawang: Andriy Lunin

Pertahanan: Federico Valverde, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella

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ALA

ALA

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01 Nov 2026

RMA

RMA

Lini tengah: Aurelien Tchouameni, Bernardo Silva, Jude Bellingham

Penyerang: Arda Guler, Yan Diomande, Kylian Mbappe.

Di sisi lain, Hansi Flick mengandalkan susunan pemain menyerang yang dipimpin Lamine Yamal, Raphinha, dan Anthony Gordon, dengan kehadiran Pedri, Rodri, dan Fermin Lopez di lini tengah, demi mencari dominasi dan memanfaatkan faktor tuan rumah serta dukungan suporter.

Pemain cadangan Real Madrid: Mestre, Elia, Militao, Camavinga, Endrick, Trent, Carreras Espi, Ibrahim, Rudiger, Dembriz, dan Tiago.

Susunan pemain utama Barcelona

Penjaga gawang: Joan Garcia

Pertahanan: Xavi Espart, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo

Lini tengah: Rodri, Pedri, Fermin Lopez

Penyerang: Lamine Yamal, Anthony Gordon, Raphinha

Pemain cadangan Barcelona: Szczesny, Livakovic, Balde, Farinas, Gavi, Gabriel Jesus, Ademi, De Jong, Bernal, Hamza, Campos, dan Jofre.

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