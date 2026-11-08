Susunan Pemain Resmi: Barcelona dan Atletico Madrid Turunkan Kekuatan Terbaik

Pelatih Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, telah menetapkan pilihannya untuk susunan pemain inti dalam laga menghadapi Atletico Madrid di Stadion Metropolitano, setelah memutuskan menurunkan Marc Bernal untuk menggantikan absennya Rodri di lini tengah, sembari membiarkan Frenkie de Jong di bangku cadangan, dan mempertahankan Bryan Gil pada posisi bek kanan.

Surat kabar Spanyol "Sport" mengungkap bahwa Bernal memenangi persaingan untuk posisi gelandang, setelah tampil memukau pada babak kedua melawan Aston Villa, sehingga ia mendapatkan kepercayaan Flick dalam laga berat yang menuntut tingkat kesiapan tertinggi, serupa dengan laga Barcelona melawan Paris Saint-Germain di Paris.

Posisi bek kanan juga menyaksikan persaingan lain, yang berakhir dengan terpilihnya Bryan Gil untuk mengisi posisi tersebut, melengkapi lini belakang bersama Cubarsi dan Gerard Martin di jantung pertahanan, sementara Joao Cancelo mengemban tugas sebagai bek kiri.

Flick lebih memilih untuk tidak mengambil risiko dengan Eric Garcia, yang akan memulai laga dari bangku cadangan.

Dengan tampilnya melawan Atletico Madrid, Bryan Gil menjalani laga ketiganya secara beruntun dalam susunan pemain inti, setelah muncul pada dua laga sebelumnya melawan Alaves dan Aston Villa.

Di lini tengah, Bernal akan membentuk duet bersama Pedri dan Fermin, dalam absennya Rodri, yang memaksa tim untuk membagi peran dengan cara yang berbeda.

Pedri diperkirakan akan memikul tanggung jawab lebih besar dalam membangun serangan, dengan mendekatnya ia ke posisi gelandang jangkar dan memberinya ruang yang lebih luas untuk mengatur pergerakan Barcelona serta menguasai bola.

Adapun lini serang, tidak akan mengalami perubahan, karena Raphinha akan terus bermain di posisi penyerang tengah murni, sementara Gordon mengisi sisi kiri, dan Lamine Yamal memimpin serangan dari sisi kanan.

Flick mengandalkan peran menyerang Raphinha yang kian meningkat di posisi ini, setelah ia menjadi salah satu elemen paling menonjol dalam sistem baru, dan mencetak 19 gol dengan kostum Barcelona sepanjang musim 2026-2027, sesuai dengan yang diberitakan surat kabar Spanyol tersebut.

Sementara itu, Simeone, pelatih Atletico Madrid, berencana mengandalkan Oblak untuk menjaga gawang, dengan di depannya lini pertahanan yang terdiri dari Marcos Llorente pada posisi bek kanan, dengan kemungkinan berubah menjadi bek tengah ketiga saat dibutuhkan, di samping Pubill, Hancko, dan Grimaldo, dengan tujuan membatasi bahaya trio serang Barcelona, Raphinha, Lamine Yamal, dan Fermin, sembari menjaga kemampuan melancarkan serangan melalui sisi lapangan.

Meski kembalinya Cardoso dan Hojlund ke dalam skuad tim, kedua pemain itu akan memulai laga dari bangku cadangan, sementara lini tengah menyaksikan ketergantungan pada Pablo Barrios di samping Koke pada posisi gelandang jangkar, dalam upaya mencapai keseimbangan antara tugas-tugas bertahan dan membangun serangan.

Di sisi lapangan, Giuliano Simeone akan tampil di sisi kanan, memanfaatkan kemampuan fisiknya dan dukungan bertahannya untuk Marcos Llorente, sementara Baena mengemban sisi kiri, dengan tugas membantu Grimaldo dalam membatasi bahaya Lamine Yamal.

Di lini depan, Julian Alvarez memimpin serangan Atletico Madrid, sebagai sumber bahaya paling menonjol bagi tim, dengan ditemani Kang-in Lee, yang kembali ke susunan pemain inti setelah tampil sebagai pemain pengganti melawan Bayern Munich.

Kang-in akan menjalankan peran menyerang di samping Alvarez, dengan kemungkinan berubah ke sayap kanan saat tim kembali ke formasi 5-4-1 selama periode bertahan, sementara Jonathan David, Ademola Lookman, dan Alexander Sorloth menanti kesempatan mereka di bangku cadangan.