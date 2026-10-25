Peter Bosz telah mengumumkan susunan pemain PSV yang akan menjamu Feyenoord dalam laga besar Vriendenloterij Eredivisie. Duel besar di Eindhoven ini dimulai pukul 14.30.

Matej Kovár akan mengawal gawang PSV. Bosz membuat satu perubahan di lini belakang dibandingkan dengan laga Liga Champions melawan FC Porto, yang dimenangi 1-0: Armando Obispo kembali menggantikan Yarek Gasiorowski.

Itu berarti Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, dan Filip Kostic tetap mempertahankan tempat mereka.

Mauro Júnior dan Kodai Sano mengisi posisi gelandang bertahan. Guus Til melengkapi lini tengah, sehingga Bosz harus mengubah susunan lini depannya.

Mijnans absen di lini depan karena menerima kartu merah saat melawan ADO Den Haag dan, karena itu, menjalani skorsing untuk laga besar di Eindhoven. Dengan demikian, Esmir Bajraktarevic mendapat tempat di susunan pemain inti.

Lini depan dilengkapi oleh Ivan Perisic dan Ruben van Bommel, yang cukup bugar untuk bermain dari sisi kiri. Ricardo Pepi masih belum bisa tampil.

Susunan pemain PSV: Kovár; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro, Sano, Til; Bajraktarevic, Perisic, Van Bommel.

Lihat susunan pemain Feyenoord di sini.