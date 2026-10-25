Giovanni van Bronckhorst telah mengumumkan susunan pemain Feyenoord untuk laga besar melawan PSV. Pertandingan di Eindhoven dimulai pukul 14.30.

Tjark Ernst menjadi penjaga gawang Feyenoord. Givairo Read (kanan) dan Mika Mármol (kiri) menjadi starter di posisi bek sayap. Dengan demikian, Javi López kehilangan tempatnya di susunan pemain. Jeremiah St. Juste dan Tsuyoshi Watanabe mengisi posisi bek tengah.

Tidak ada kejutan di lini tengah. Van Bronckhorst memilih Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, dan Gjivai Zechiël. Jakub Moder kembali tersedia, tetapi memulai laga melawan PSV dari bangku cadangan.

Di lini depan pun, Van Bronckhorst mengandalkan nama-nama yang biasa tampil. Anis Hadj Moussa (kanan) dan Luciano Valente (kiri) bertugas memasok bola kepada Nacho Ferri.

Susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

Lihat susunan pemain PSV di sini.