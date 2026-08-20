Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, selaku juru taktik Al Hilal, mengumumkan susunan pemain "Sang Pemimpin" untuk menghadapi Al Feiha, pada Kamis malam hari ini, dalam lanjutan pertandingan pekan kedua Liga Roshn Pro, di mana susunan pemain menampilkan Sultan Mandash sebagai starter di sayap kanan untuk menggantikan kepergian pemain Brasil, Malcom de Oliveira.

Inzaghi memutuskan untuk tidak melakukan perubahan lain pada susunan pemain yang ia turunkan pada pertandingan sebelumnya, sehingga laga menghadapi Al Feiha akan dijalani dengan susunan yang sebagian besar serupa, dengan mengandalkan Mandash di sisi kanan sebagai pengganti Malcom, dalam ujian pertama tim setelah kepergian sang pemain sayap Brasil.

Berikut susunan pemain Al Hilal menghadapi Al Feiha:

Penjaga gawang: Yassine Bounou.

Lini belakang: Mutaib Al Harbi, Ali Lajami, Kalidou Koulibaly, Mohammed Mahzari.

Lini tengah: Mohamed Kanno, Ruben Neves, Sergej Savic.

Lini depan: Crysencio Summerville, Karim Benzema, Sultan Mandash.

Inzaghi berharap Mandash berhasil menutupi absennya daya serang Malcom, terlebih pemain sayap baru itu akan mendapat kesempatan sejak awal untuk membuktikan kemampuannya mengisi posisi tersebut pada fase mendatang.

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Al Hilal menyimpan sejumlah solusi di bangku cadangan, di saat "Sang Pemimpin" berupaya meraih kemenangan kedua secara beruntun di Liga Roshn, setelah mengawali perjalanannya di ajang tersebut dengan kemenangan atas Al Faisaly.

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Perhatian secara khusus tertuju pada trio penyerang Summerville, Benzema, dan Mandash, di tengah keinginan Al Hilal untuk mempertahankan kekuatan serangannya dan terus meraih poin, sambil menantikan apa yang akan ditunjukkan tim setelah satu-satunya perubahan yang dipaksakan oleh kepergian Malcom.