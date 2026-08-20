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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Susunan pemain Al Hilal menghadapi Al Feiha: Inzaghi memilih pengganti Malcom

Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Saudi Pro League
S. Inzaghi
Malcom
Arab Saudi
Italia
Brasil

Pelatih asal Italia itu mengungkap pilihan-pilihannya

Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, selaku juru taktik Al Hilal, mengumumkan susunan pemain "Sang Pemimpin" untuk menghadapi Al Feiha, pada Kamis malam hari ini, dalam lanjutan pertandingan pekan kedua Liga Roshn Pro, di mana susunan pemain menampilkan Sultan Mandash sebagai starter di sayap kanan untuk menggantikan kepergian pemain Brasil, Malcom de Oliveira.

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Inzaghi memutuskan untuk tidak melakukan perubahan lain pada susunan pemain yang ia turunkan pada pertandingan sebelumnya, sehingga laga menghadapi Al Feiha akan dijalani dengan susunan yang sebagian besar serupa, dengan mengandalkan Mandash di sisi kanan sebagai pengganti Malcom, dalam ujian pertama tim setelah kepergian sang pemain sayap Brasil.

Berikut susunan pemain Al Hilal menghadapi Al Feiha:

Penjaga gawang: Yassine Bounou.

Saudi Pro League
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Saudi Pro League
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Lini belakang: Mutaib Al Harbi, Ali Lajami, Kalidou Koulibaly, Mohammed Mahzari.

Lini tengah: Mohamed Kanno, Ruben Neves, Sergej Savic.

Lini depan: Crysencio Summerville, Karim Benzema, Sultan Mandash.

Inzaghi berharap Mandash berhasil menutupi absennya daya serang Malcom, terlebih pemain sayap baru itu akan mendapat kesempatan sejak awal untuk membuktikan kemampuannya mengisi posisi tersebut pada fase mendatang.

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Al Hilal menyimpan sejumlah solusi di bangku cadangan, di saat "Sang Pemimpin" berupaya meraih kemenangan kedua secara beruntun di Liga Roshn, setelah mengawali perjalanannya di ajang tersebut dengan kemenangan atas Al Faisaly.

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Perhatian secara khusus tertuju pada trio penyerang Summerville, Benzema, dan Mandash, di tengah keinginan Al Hilal untuk mempertahankan kekuatan serangannya dan terus meraih poin, sambil menantikan apa yang akan ditunjukkan tim setelah satu-satunya perubahan yang dipaksakan oleh kepergian Malcom.

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