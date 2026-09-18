Al Ahli Saudi bersiap menghadapi laga berat melawan Sundowns dari Afrika Selatan, dalam ajang Piala Dunia Antarklub, sebuah pertandingan di mana tim Saudi berupaya melanjutkan kiprah kontinentalnya dan meraih hasil yang memberi mereka dorongan baru di turnamen.

Marino Pušić, pelatih Al Ahli, diperkirakan akan mengandalkan sejumlah pemain andalannya, dengan melakukan beberapa perubahan yang mungkin memberi tim tampilan berbeda saat menghadapi Sundowns, terutama mengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara lini pertahanan dan penyerangan.

Ba'atiyah dan Diaby tampil sebagai starter

Susunan pemain yang diperkirakan turun menampilkan pendatang baru Saeed Ba'atiyah sebagai starter di posisi bek kanan, sehingga ia akan tampil untuk pertama kalinya dalam susunan pemain inti pada laga berat melawan Sundowns, sementara Ibrahim Diaby hadir di lini tengah bersama Valentine Atangana.

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Pušić mengandalkan duet tersebut untuk memberi Al Ahli lebih banyak keseimbangan, terutama karena pertandingan ini mungkin menuntut usaha besar dalam menghadapi transisi Sundowns dan kecepatan para pemainnya, sekaligus mempertahankan kemampuan tim Saudi untuk membangun serangan.

Susunan pemain Al Ahli yang diperkirakan

Penjaga gawang: Édouard Mendy.

Lini pertahanan: Zakariya Housawi, Roger Ibañez, Merih Demiral, Saeed Ba'atiyah.

Lini tengah: Valentine Atangana, Ibrahim Diaby.

Lini serang: Francisco Trincão, Galeno, Eduard Spertsyan.

Ujung tombak: Ivan Toney.

Dengan susunan ini, Al Ahli tampil dengan formasi 4-2-3-1, dengan duet di lini tengah di depan lini pertahanan, sementara Trincão, Galeno, dan Spertsyan bergerak di belakang Ivan Toney, mencari celah dan menembus gawang Sundowns.

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Kemampuan Al Ahli untuk menjaga keseimbangan tetap menjadi poin terpenting dalam susunan pemain yang dinantikan, terutama karena Sundowns memiliki kecepatan dan kemampuan memanfaatkan ruang, yang membuat pergerakan para pemain tengah dan bek sayap sangat penting selama pertandingan.