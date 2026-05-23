Susunan pemain Ajax yang diperkirakan: García melakukan satu perubahan menjelang final

Ajax bersaing dengan FC Utrecht untuk memperebutkan satu tempat di fase grup Conference League. Pelatih Óscar García tampaknya hanya akan melakukan satu perubahan dalam susunan pemainnya untuk pertandingan hari Minggu. Pertandingan di Stadion Kras di Volendam akan dimulai pukul 12.15 dan dapat disaksikan secara langsung di ESPN 1.

Maarten Paes kembali menjadi penjaga gawang di Volendam. García juga tidak melakukan perubahan pada lini pertahanannya. Artinya, Anton Gaaei (kanan) dan Lucas Rosa (kiri) akan mengisi posisi sayap, dengan Aaron Bouwman dan Youri Baas sebagai bek tengah. Pemain Kroasia Josip Sutalo dilaporkan tidak ingin mengambil risiko menjelang Piala Dunia, sehingga ia tidak akan tampil di final babak play-off.

Tidak ada kejutan di lini tengah Ajax. Sean Steur dan Davy Klaassen bertugas memberikan dorongan serangan. Jorthy Mokio, yang mencetak gol pada Kamis melawan FC Groningen di semifinal, harus menjaga keseimbangan di lini tengah Ajax.

Wout Weghorst tidak tampil mengesankan melawan Groningen, sehingga harus digantikan oleh pesaingnya, Kasper Dolberg. Steven Berghuis (kanan) dan Mika Godts (kiri) harus memberikan umpan kepada penyerang andalan Denmark tersebut.

Ajax menang dengan cukup mudah 2-0 atas Groningen. FC Utrecht terlalu tangguh bagi sc Heerenveen dalam pertandingan yang sarat gol (3-2). Pemenang pada hari Minggu dapat bersiap untuk petualangan di Conference League.

Susunan pemain Ajax yang diperkirakan: Paes; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa; Klaassen, Mokio, Steur; Berghuis, Dolberg, Godts.