Susunan pemain Ajax yang diperkirakan: García akan memilih antara Weghorst dan Dolberg

Ajax akan menghadapi FC Twente asuhan John van den Brom yang sulit dikalahkan pada Sabtu ini. Óscar García melakukan beberapa perubahan dibandingkan dengan pertandingan imbang 1-1 dalam De Klassieker melawan Feyenoord. Pertandingan Ajax vs FC Twente akan dimulai pukul 21:00 dan dapat disaksikan secara langsung di ESPN 2.

Maarten Paes akan menjadi penjaga gawang Ajax, yang sangat membutuhkan poin untuk mempertahankan posisi kedua di klasemen Eredivisie. Lucas Rosa akan memulai pertandingan di Johan Cruijff ArenA sebagai bek kanan, dengan Owen Wijndal di sisi kiri. Takehiro Tomiyasu mengalami cedera saat melawan Feyenoord dan absen dalam laga persahabatan internasional Jepang. Ia juga tidak dapat tampil sebagai starter melawan Twente.

Josip Sutalo dan Youri Baas menjadi duet bek tengah melawan Twente. Ko Itakura kembali berlatih bersama tim utama Ajax, namun masih harus menunggu kesempatan untuk menjadi starter di bawah asuhan pelatih asal Spanyol tersebut.

Jorthy Mokio akan bermain di lini tengah, karena Youri Regeer belum sepenuhnya pulih dari cedera otot paha. Sean Steur akan bermain dari sisi kiri dan Oscar Gloukh menjadi nomor 10 di lini tengah Ajax. Davy Klaassen mengalami masalah lutut dan oleh karena itu tidak diturunkan oleh García.

Kasper Dolberg menggantikan Wout Weghorst sebagai ujung tombak tim tuan rumah. Steven Berghuis kembali mendapat kepercayaan dari García di sayap kanan. Mika Godts menjadi pemain kunci di sayap kiri serangan Ajax.

Ajax memulai pertandingan melawan Twente dengan keunggulan satu poin. Pada bulan Oktober, tim asal Amsterdam ini menang 2-3 di Enschede, antara lain berkat gol dari Weghorst, yang disebut-sebut sebagai calon pemain baru Tukkers.

Susunan pemain Ajax yang diperkirakan: Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Wijndal; Mokio, Gloukh, Steur; Berghuis, Dolberg, Godts.