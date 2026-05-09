Susunan pemain Ajax yang diperkirakan: García akan memilih antara Dolberg dan Weghorst

Ajax sedang berjuang untuk merebut posisi ketiga di klasemen Eredivisie. Untuk itu, mereka harus mengalahkan FC Utrecht pada hari Minggu, yang akan bertandang ke Johan Cruijff ArenA. Óscar García tampaknya sudah mengetahui susunan pemain idealnya, demikian prediksi Voetbalzone.Pertandingan di Amsterdam ini akan dimulai pukul 16.45 dan dapat disaksikan secara langsung di ESPN 3.

Maarten Paes tetap menjadi kiper utama Ajax. Tidak ada kejutan di lini belakang. Anton Gaaei (kanan), yang mencetak gol melawan PSV, dan Lucas Rosa (kiri) mengisi posisi sayap. Josip Sutalo dan Youri Baas menjadi tulang punggung pertahanan Ajax melawan tim tamu dari Utrecht.

Davy Klaassen bisa kembali beraksi untuk pertama kalinya sejak 22 Maret, tetapi tidak akan menjadi starter di kandang sendiri. Youri Regeer, Ko Itakura, dan Jorthy Mokio membentuk lini tengah tiga orang Ajax dalam pertandingan penting untuk lolos ke kompetisi Eropa.

Kasper Dolberg tampil mengesankan pekan lalu melawan PSV dan karenanya kembali mendapat kepercayaan dari pelatih asal Spanyol tersebut. Wout Weghorst sudah pulih sepenuhnya, namun harus bersabar terkait waktu bermainnya. Steven Berghuis bertugas menciptakan ancaman dari sayap kanan, sementara Mika Godts kembali mengisi sayap kiri.

Dengan dua putaran tersisa, Ajax tertinggal satu poin dari NEC yang berada di posisi ketiga. Pesaing dari Nijmegen ini akan bertanding melawan FC Groningen pada hari Minggu.

Susunan pemain Ajax yang diperkirakan: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Regeer, Itakura, Mokio; Berghuis, Dolberg, Godts.