Ajax akan memulai laga tandang melawan Sparta Rotterdam pukul 16.45. Pelatih Míchel Sánchez telah mengumumkan susunan pemain tim tamu asal Amsterdam itu.

Marc ter Stegen akan menjaga gawang di Rotterdam. Di depannya, kembali ada beberapa nama berbeda: Thilo Kehrer dan Dies Janse mengisi posisi bek tengah, sementara Lucas Rosa dan Youri Baas menjadi bek sayap.

Lini tengah Ajax berubah di satu posisi. Sofyan Amrabat, Jorthy Mokio, dan Julian Brandt menjadi starter melawan Sparta. Davy Klaassen, yang masih menjadi starter saat menghadapi Atalanta, kali ini harus duduk di bangku cadangan.

Dengan Brandt kembali ke lini tengah, Viktor Tsygankov mengisi posisi sayap kanan. Tolu Arokodare menggantikan Marcos Leonardo sebagai penyerang tengah, sementara Abdellah Ouazane, yang mencetak gol indah melawan Atalanta, menjadi starter di sisi kiri.

Susunan pemain Sparta Rotterdam: belum diketahui.

Susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Janse, Baas; Amrabat, Mokio, Brandt; Tsygankov, Tolu, Ouazane.