Ajax akan menghadapi Atalanta di Conference League pada Kamis. Míchel Sánchez telah mengumumkan susunan pemain tuan rumah untuk laga Eropa yang dimulai pukul 21.00 itu.

Marc ter Stegen akan mengawal gawang pada Kamis, dengan Lucas Rosa menempati posisi bek kanan. Owen Wijndal kembali menjadi bek kiri, sementara Youri Baas dan Aaron Bouwman mengisi jantung pertahanan tim asal Amsterdam itu.

Seperti saat melawan FC Groningen, lini tengah Ajax diisi Sofyan Amrabat, Jorthy Mokio, dan Davy Klaassen. Namun, dalam praktiknya, nama terakhir kala itu bermain sebagai penyerang sayap kanan yang posisinya lebih ke belakang.

Lini depan Ajax terdiri dari Julian Brandt, Marcos Leonardo, dan Oscar Gloukh. Artinya, Viktor Tsygankov, Abdellah Ouazane, dan Tolu Arokodare, antara lain, harus puas menjadi pemain cadangan.

Dengan demikian, Míchel hanya melakukan satu perubahan pada susunan pemain inti dibandingkan laga liga melawan Groningen yang dimenangi 2-5: Baas bermain menggantikan Dies Janse.

Pertandingan berikutnya AJX Conference League 15.00 ATA

Ajax kalah 2-1 saat bertandang ke markas Hajduk Split dalam laga pertama mereka di Conference League pekan lalu. Atalanta, sebaliknya, menang 3-1 atas Pafos FC.

Susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Amrabat, Klaassen, Mokio; Brandt, Leonardo, Gloukh.

Susunan pemain Atalanta: Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano, Éderson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Scamacca.