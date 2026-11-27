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Pers Prancis pada Jumat pagi memuji penampilan kiper NEC Gonzalo Crettaz dalam pertandingan melawan Stade Rennes (3-1). Kiper asal Argentina itu berperan penting dalam kemenangan tim asal Nijmegen tersebut lewat sejumlah penyelamatan.

NEC meraih kemenangan mengesankan 3-1 atas Stade Rennes pada Kamis malam. Tim asuhan Dick Schreuder unggul cepat melalui Bryan Linssen di Stadion Goffert.

Stade Rennes kemudian segera menyamakan kedudukan, dan skor 1-1 bertahan cukup lama.

Sepuluh menit menjelang laga usai, NEC akhirnya kembali unggul. Tjaronn Chery sukses mengeksekusi penalti setelah Clement Bischoff dilanggar.

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Beberapa menit kemudian, Bischoff memastikan kemenangan lewat tembakan ke sudut dekat yang masuk setelah membentur sisi dalam tiang gawang.

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Namun, pemain terbaik di lapangan bukanlah salah satu pencetak gol, melainkan kiper NEC. Ouest-France menobatkannya sebagai Pemain Terbaik Laga. Ia mencatatkan delapan penyelamatan.

“Pemain terbaik pertandingan. Ia menjaga NEC tetap bertahan pada babak kedua saat menghadapi tembakan Lepaul (45+1), Nagida (48), Cissé (55), Lepaul lagi (60), dan Al-Tamari (73),” tulis media regional tersebut.

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Media lokal Rennes Infos Autrement juga menilai Crettaz tampil menonjol. “Kiper asal Argentina itu, yang sedang dalam performa prima, menjaga timnya tetap bertahan.”

Maxifoot juga menilai Crettaz sebagai pemain terbaik di lapangan. “Pemain terbaik pertandingan: Gonzalo Crettaz. Tembok yang sesungguhnya.”