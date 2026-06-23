Surat kabar Portugal memuji kemenangan besar yang diraih rekan-rekan bintang Cristiano Ronaldo atas Uzbekistan dengan skor 5-0, pada Selasa malam ini, dalam pertandingan putaran kedua fase grup Piala Dunia.

Portugal kembali menemukan performa terbaiknya setelah hasil imbang yang mengecewakan pada putaran pertama melawan Republik Demokratik Kongo dengan skor 1-1, di mana Ronaldo mendapat kritikan tajam dari para pengamat dan media akibat penampilannya yang kurang memuaskan.

Surat kabar “A Bola” memuat judul: “Kemenangan Telak Portugal dan Kembalinya Ronaldo”, dan dalam ulasannya tentang pertandingan tersebut menulis: “Inilah jawaban yang ditunggu-tunggu oleh jutaan warga Portugal. Portugal menghancurkan Uzbekistan dengan skor 5-0 melalui penampilan luar biasa yang ditandai dengan semangat juang, tekanan tinggi, dan antusiasme.”

Surat kabar tersebut menambahkan: “Dua gol dari Ronaldo, yang mengumumkan kembalinya di akhir pertandingan, serta gol dari Nuno Mendes dan Rafael Leão, ditambah gol bunuh diri dari Khusanov, memastikan kemenangan Portugal—yang merupakan kemenangan pertama mereka di Piala Dunia 2026—dan menempatkan mereka sementara di puncak grup dengan empat poin.”

Seorang penulis juga memuji dua gol yang dicetak Ronaldo dengan menulis: “Ronaldo melesat jauh dalam daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia sepanjang sejarah.”

Sementara itu, surat kabar “Record” menulis: “Portugal menghancurkan Uzbekistan dengan dua gol dari Cristiano Ronaldo.”

Mengenai dua gol Ronaldo, surat kabar tersebut menulis: “Cristiano Ronaldo melampaui Eusébio dan masuk ke dalam daftar 10 pencetak gol terbanyak di Piala Dunia.”

Surat kabar “Ojogo” sejalan dengan “Record” dengan judul: “Portugal menghancurkan Uzbekistan dengan dua gol dari Ronaldo dan mendekati babak selanjutnya di Piala Dunia.”

Portugal sementara memimpin klasemen Grup 11 dengan 4 poin, sambil menunggu hasil pertandingan antara Republik Demokratik Kongo dan Kolombia, setelah Kolombia menang 3-1 atas Uzbekistan pada putaran pertama.