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Ajax meraih kemenangan meyakinkan atas FC Thun pada Kamis malam. Tim papan bawah asal Swiss itu disingkirkan dengan mudah, sementara penonton di Johan Cruijff ArenA menyaksikan dua gol spektakuler.

Rayane Bounida dan Steven Berghuis sama-sama mencetak gol indah. Bounida mencetak gol keduanya malam itu lewat tendangan bebas yang luar biasa.

Berghuis bekerja sama dengan penyerang Marcos Leonardo, lalu menuntaskannya dari luar kotak penalti dengan sebuah cungkilan istimewa. Pemain pengganti itu pun mencetak gol keempat sekaligus terakhir Ajax.

Selain memuji Bounida yang tampil menonjol, surat kabar pagi juga menyoroti Leonardo. Pemain Brasil yang didatangkan dengan biaya sangat mahal itu kesulitan sejak tiba di Amsterdam, tetapi tampil cukup baik pada Kamis.

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Sang penyerang sangat mendambakan gol dan berhasil mencetaknya, meski sekali lagi mendapat cukup banyak peluang untuk mencetak lebih dari satu gol. Kendati demikian, media puas dengan penampilan Leonardo.

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Terutama De Volkskrant yang mengulas penampilan sang penyerang. "Kegembiraan dan kelegaan sang penyerang, rekan-rekan setimnya, serta penonton menjadi warna tersendiri dalam malam yang berjalan tanpa masalah bagi Ajax," tulis surat kabar itu. Kegembiraan Leonardo, dan sebenarnya seluruh tim, setelah golnya mencuri perhatian.

"Kegembiraan setelah gol Marcos Leonardo itu menular saat disaksikan. Menyebut sang penyerang mendambakan gol saja bahkan belum cukup untuk menggambarkannya."

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"Leonardo adalah penyerang yang sering berada di posisi tepat, tetapi entah mengapa ia tampak agak canggung. Kini tinggal menunggu apakah kisah klasik tentang botol saus tomat berlaku bagi pemain Brasil itu."

"Ia berlari dengan tenang ke sudut lapangan dan menyambut dengan antusias rekan-rekan setimnya yang datang satu per satu untuk memberi selamat. Saat turun minum, ia menggumamkan doa dalam perjalanan ke ruang ganti sambil menatap langit," demikian pengamatan jurnalis Willem Vissers.

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"Leonardo kembali mengawali pertandingan dengan menyia-nyiakan peluang, tetapi pemain Brasil itu bangkit dan bermain cukup baik," tulis Algemeen Dagblad. "Meski memang sulit untuk bermain buruk melawan FC Thun."