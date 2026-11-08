Surat kabar Madrid memuji Flick: 3 keputusan berani yang menciptakan comeback Barcelona!

Pelatih kepala Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, membalikkan keadaan dalam duel melawan Atletico Madrid, setelah keputusan-keputusan beraninya di jeda babak memberikan dorongan kuat bagi timnya yang membuka jalan untuk membalikkan ketertinggalan dan meraih kemenangan dengan skor (2-1), Minggu malam, dalam ajang pekan ke-12 Liga Spanyol, dalam sebuah pertandingan yang mengungkap pentingnya intervensi pelatih Jerman itu pada momen-momen krusial.

Surat kabar Spanyol "Marca" menyoroti keberanian Flick dalam mengelola pertandingan, menilai bahwa perubahan yang dilakukannya di jeda babak menjadi kunci kebangkitan Barcelona, dan bahwa separuh jasa atas kemenangan ini kembali kepada pelatih kepala tersebut, setelah ia memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tampak jelas selama babak pertama laga.

Flick memulai pertandingan dengan pilihan-pilihan yang tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan, setelah ia menurunkan Farinas di posisi bek kanan, dan Marc Bernal sebagai pengganti Rodri, namun Barcelona tampil sangat buruk di babak pertama, dan tidak terselamatkan kecuali oleh gol yang dicetak Fermin Lopez di menit-menit akhir.

Pelatih Jerman itu menyadari perlunya melakukan intervensi, sehingga ia memutuskan menarik keluar Farinas di jeda babak setelah ia terlihat kelelahan, sebelum mengejutkan semua orang dengan menurunkan pemain Belanda, Frenkie de Jong, yang memberikan tambahan besar bagi lini tengah, dan turut menutup celah di salah satu sisi lapangan yang dimanfaatkan Atletico selama babak pertama, di samping memperkuat kemampuan tim untuk mengimbangi lawannya di lini tengah.

Perbaikan tidak terbatas pada itu saja, karena Barcelona berhasil mengembangkan pressing tinggi mereka, setelah sebelumnya kesulitan merebut kembali bola selama babak pertama, sehingga Atletico Madrid mendapati dirinya menghadapi kesulitan besar untuk mencapai area kiper Juan Garcia.

Flick juga kembali melakukan intervensi untuk membenahi sisi kiri, setelah Cancelo tidak menampilkan performa yang diharapkan, sehingga ia menurunkan Christensen menggantikan Balde, dengan mengembalikan Gerard Martin ke posisi bek kiri, sehingga lengkaplah 3 pergantian berpengaruh yang turut mengubah wajah tim dan memberikan keunggulan bagi Barcelona selama babak kedua.

"Marca" menunjukkan bahwa sejumlah detail lain turut berperan dalam kemenangan ini, yang terdepan adalah penampilan gemilang Juan Garcia, yang menggagalkan dua peluang krusial Atletico Madrid selama periode dominasinya di babak pertama, sehingga menjaga peluang Barcelona untuk bangkit kembali dalam pertandingan.

Lamine Yamal juga terus melakukan usaha sepanjang laga, hingga ia diganjar atas kegigihannya dalam serangan yang menentukan duel, setelah ia mengirimkan umpan apik kepada Fermin Lopez, yang menerjemahkannya menjadi gol kemenangan, sehingga lengkaplah gambaran kebangkitan Barcelona berkat keputusan-keputusan Flick dan penampilan gemilang para pemainnya pada momen-momen krusial.