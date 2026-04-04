Surat kabar Madrid: Camavinga menjadi biang kerok... dan Díaz tidak mengikuti instruksi Arbeloa

Real Madrid mengalami kekalahan mengejutkan (2-1) saat bertandang ke markas Real Mallorca, Sabtu ini, dalam laga pekan ke-30 La Liga, sehingga semakin mempersulit upayanya untuk bersaing dengan rivalnya, Barcelona, dalam perebutan gelar juara kompetisi tersebut.

Sementara itu, surat kabar Spanyol AS menerbitkan penilaiannya terhadap para pemain Los Blancos setelah pertandingan, di mana mereka menggambarkan penampilan Camavinga sebagai bencana, dengan menyebutkan bahwa ia kurang akurat dalam mengontrol bola saat menyerang, serta gagal kembali ke pertahanan dengan cepat.

Mengenai Arda Güler, surat kabar tersebut menyebutkan bahwa ia mengirimkan beberapa umpan bagus di sepertiga lapangan serang, terutama umpan kepada Mbappé di babak pertama yang menciptakan peluang emas, namun ia tidak mampu mengendalikan permainan.

Pemain asal Turki itu juga mendapat peluang mencetak gol melalui tendangan langsung, yang berhasil ditepis kiper dengan gemilang, sebelum ia digantikan pada menit ke-72 oleh Tiago Petarš.

Sedangkan Ibrahim Diaz, ia mendapat kesempatan bermain sebagai starter meskipun Mbappé sudah kembali (dan karena Vinícius diistirahatkan di awal), namun ia tidak menimbulkan ancaman apa pun, sementara ia sangat fokus pada transisi pertahanan, dan kurang memiliki apa yang kadang-kadang diminta Arbeloa darinya: keberanian, dan menciptakan peluang, menurut surat kabar Madrid tersebut.

Mengenai Mbappé, AS mencatatbahwa ia melepaskan dua tembakan yang berhasil dihalau oleh kiper Leo Roman pada babak pertama, dan terlihat berbahaya setiap kali menguasai bola, namun ia tidak mencetak gol.

Di sisi lain, Bellingham tampak kelelahan selama kurang lebih setengah jam ia bermain, sementara Vinícius berusaha keras namun tak membuahkan hasil setelah masuk sebagai pemain pengganti; Real Madrid jelas merasakan absennya sang pemain, sementara tim asuhan Zidane diuntungkan oleh kembalinya Militão yang juga mencetak gol.

Di menit-menit akhir, Thiago Petarš tampil sangat aktif dan berjuang sekuat tenaga di lapangan, sementara Mastantuno tidak banyak berkontribusi dan mendapat kartu kuning, yang berarti ia akan absen dalam pertandingan berikutnya melawan Girona.