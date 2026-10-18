Ismael Saibari tampil kurang menonjol bersama Bayern Munich pada Sabtu malam, demikian penilaian media Jerman seusai kemenangan 6-1 atas RB Leipzig.

Saibari mendapat tempat di sebelas pemain awal pada Sabtu malam. Jamal Musiala mengalami cedera, sementara talenta muda Lennart Karl harus puas duduk di bangku cadangan.

Bayern Munich langsung menggebrak di Allianz Arena. Klub Jerman itu sudah unggul 3-0 setelah setengah jam berkat gol Luis Díaz, Michael Olise, dan Aleksandar Pavlovic.

Pada babak kedua, Bayern semakin menjauh. Díaz mencetak dua gol lagi dan Harry Kane turut menyumbang satu gol. Tim tamu kemudian mencetak gol hiburan pada masa tambahan waktu.

Namun, Saibari tidak mencetak gol dalam pesta gol tersebut dan juga tidak memberikan assist untuk gol Bayern. Mantan pemain PSV itu mendapat dua peluang besar untuk mencetak gol, tetapi dua kali digagalkan kiper Maarten Vandevoordt.

Media lokal TZ pun tidak terlalu terkesan dengan Saibari. Mereka memberinya nilai 4, yang berarti "kurang" dalam sistem penilaian Jerman.

"Ia sangat aktif dan lebih sering dicari Olise serta Díaz dibandingkan saat melawan Augsburg. Namun, ketepatannya masih kurang. Ketika rekan-rekan setimnya mulai tampil maksimal, Saibari justru tenggelam," tulis media tersebut.

Media Jerman FOCUS juga menarik kesimpulan serupa. Mereka memberinya nilai 3 (cukup) atas penampilannya. "Ia kembali dipercaya bermain di posisi nomor 10. Ia berusaha memberi dorongan dalam serangan, tetapi kalah menonjol dibandingkan rekan-rekan setimnya. Ia hanya mampu memanfaatkan kesempatan menjadi starter secara terbatas."