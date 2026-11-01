Surat kabar Catalunya: Real Madrid menang berkat transfer mencurigakan dan bantuan wasit

Surat kabar Katalan "Mundo Deportivo" melancarkan serangan tajam kepada Real Madrid, menyusul kemenangannya atas Racing Santander (3-0), dengan menuduh klub ibu kota itu memanfaatkan keputusan-keputusan wasit yang kontroversial, setelah wasit Munuera Montero memberikan tendangan penalti untuk Kylian Mbappe, yang disebut surat kabar itu sebagai tidak pantas, dengan menilai bahwa hal itu membuka jalan bagi anak-anak asuh Jose Mourinho untuk memenangi pertandingan.

Surat kabar itu memilih judul yang menyengat untuk liputan pertandingannya, dengan menyebutkan: "Real Madrid, yang dikenal dengan tipu daya dan transaksi-transaksinya yang mencurigakan, menang atas Racing dengan bantuan wasit", sebagai isyarat atas keberatannya terhadap tendangan penalti yang diberikan sekitar 10 menit setelah pertandingan dimulai, akibat kontak antara Mbappe dan Mateo Prati di dalam kotak penalti.

"Mundo Deportivo" menilai bahwa wasit adalah satu-satunya yang melihat pelanggaran yang mengharuskan pemberian tendangan penalti, dengan secara sinis menyinggung bahwa jatuhnya penyerang Prancis itu di dalam kotak penalti, setelah Prati meletakkan lengannya di depannya, sudah cukup untuk membunyikan peluit Munuera Montero, sebelum Mbappe mengubah tendangan itu menjadi gol yang memberi Real Madrid keunggulan.

Surat kabar itu menambahkan bahwa gol pertama memberi klub ibu kota itu dorongan kuat untuk menguasai pertandingan, meski ada perlawanan yang ditunjukkan Racing pada awalnya, dengan menilai bahwa keputusan wasit itu adalah titik balik yang membantu Real Madrid meraih kemenangan keenamnya secara beruntun di Liga Spanyol dan Liga Champions Eropa.

Surat kabar itu juga tidak lupa menyinggung keunggulan ofensif Real Madrid setelah gol Mbappe, dengan memuji kekompakan antara Arda Guler dan Jude Bellingham, yang menghasilkan gol kedua, setelah pemain Turki itu mengoper bola kepada rekannya asal Inggris, yang melewati kiper Aguirrezabala dan menempatkan bola ke gawang yang kosong.

"Mundo Deportivo" juga mengaitkan gol ketiga dengan cedera Alvaro Mantilla, yang membuat Racing dalam situasi sulit, sebelum Yann Diomande melepaskan tendangan indah dari batas kotak penalti, yang bersarang di pojok atas gawang, untuk memperkuat keunggulan klub ibu kota itu dengan tiga gol sebelum babak pertama berakhir.

Dalam pembacaannya atas babak kedua, surat kabar itu menyinggung upaya Racing untuk kembali ke dalam permainan dan menekan Real Madrid, tetapi ia tidak berhasil mengubah hasil, sementara Mbappe nyaris menambah gol lain setelah salah satu tendangannya membentur tiang, dan upaya keduanya melebar di atas mistar.

Surat kabar itu juga menyinggung peristiwa handball pada Tchouameni di dalam kotak penalti, setelah wasit awalnya memberikan tendangan penalti, sebelum menarik kembali keputusannya menyusul peninjauan teknologi wasit video asisten "VAR", dengan menjelaskan bahwa bola memantul dari kaki pemain Prancis itu ke tangannya, yang mendorong wasit untuk membatalkan penghitungan pelanggaran.

Surat kabar itu juga menyorot pembatalan gol keempat Bellingham karena offside, dengan menilai bahwa pertandingan sebenarnya sudah selesai, dan bahwa Real Madrid memanfaatkan apa yang disebutnya sebagai "peluang kecil" yang dihadapi Racing sejak awal, untuk keluar dengan tiga poin, meski ada kontroversi yang menyelimuti keputusan wasit yang membuka pembukaan skor.

Judul surat kabar Katalan: Real Madrid menang, Real Madrid, yang dikenal dengan tipu daya dan transaksi-transaksinya yang mencurigakan, menang atas Racing dengan bantuan wasit.