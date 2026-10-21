Surat kabar Catalunya: Paris membayar harga mahal menghadapi Barcelona

Paris Saint-Germain meraih kemenangan berharga atas Barcelona dengan skor 4-2 di Liga Champions Eropa, namun ini bukanlah kemenangan tanpa korban, setelah tim Prancis itu membayar harga mahal dari sisi cedera, dengan kehilangan tiga pemainnya selama laga yang mempertemukan kedua tim pada pekan ketiga fase liga di turnamen benua tersebut.

Surat kabar Katalan "Mundo Deportivo" menyoroti kerugian fisik yang dialami tim asuhan pelatih Luis Enrique saat menghadapi Barcelona, setelah Ousmane Dembele meninggalkan lapangan pada babak pertama, sebelum disusul oleh Marquinhos dan Khvicha Kvaratskhelia pada babak kedua, sehingga cedera-cedera tersebut berubah menjadi sumber kekhawatiran di dalam klub Paris itu meski berhasil meraih tiga poin.





Dembele keluar di babak pertama

Belum genap 20 menit laga berjalan ketika Dembele mengalami masalah otot saat melakukan pergerakan sendirian, setelah ia berlari mengejar bola sebelum meletakkan tangannya di bagian belakang kaki kirinya, tepatnya di area otot hamstring.

Pemain Prancis itu dengan cepat menyadari bahaya situasi tersebut, lalu berhenti berlari dan mengangkat tangannya meminta pergantian, hingga akhirnya meninggalkan lapangan pada babak pertama, setelah tidak mampu melanjutkan permainan.

Marquinhos dan Kvaratskhelia menyusulnya

Pada babak kedua, Paris Saint-Germain menerima dua pukulan baru, setelah Marquinhos merasakan rasa sakit yang memaksanya meninggalkan lapangan, sementara winger asal Georgia Khvicha Kvaratskhelia mengalami benturan selama pertandingan.

Sifat kedua cedera tersebut dan tingkat keparahannya masih menunggu evaluasi medis, yang akan menentukan besarnya kerusakan dan kemungkinan durasi absennya para pemain dari lapangan.

Tim pelatih Paris Saint-Germain menantikan hasil pemeriksaan medis ketiga pemain tersebut, mengingat pentingnya menjaga kebugaran seluruh elemen tim selama fase berikutnya di musim ini.

Dan sementara tim Paris itu berhasil mencapai tujuannya dengan memenangkan laga melawan Barcelona, ketiga cedera tersebut memberikan harga mahal untuk kemenangan itu, sehingga kerugian fisik menjadi hal yang paling mengkhawatirkan Luis Enrique setelah malam Eropa yang membuat timnya pulang membawa poin, namun tidak pulang dengan skuad yang lengkap.











