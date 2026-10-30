Suporter Newcastle United beri sinyal penuh makna soal status Sean Steur

Suporter Newcastle United tidak bisa menerima minimnya menit bermain yang diberikan kepada Sean Steur. Manajer Matthias Jaissle lebih memilih Nico González ketimbang mantan pemain Ajax itu, keputusan yang membuat para suporter tidak puas.

Steur menjadi starter saat Newcastle mengalahkan Hull City 2-1 pada 19 September. Setelah itu, gelandang tersebut hanya dimainkan sebagai pengganti pada menit-menit akhir. Dalam beberapa pertandingan, Steur menghabiskan 90 menit di bangku cadangan.

Pemain yang didatangkan dengan biaya jutaan euro itu juga memulai pertandingan melawan Everton pada Kamis dari bangku cadangan. Newcastle kalah 3-1 dalam laga putaran keempat Piala Liga Inggris tersebut. Jaissle baru memasukkan Steur pada menit ke-81, ketika Newcastle tertinggal 3-0. Dan Burn mencetak gol untuk Newcastle tak lama kemudian, tetapi gol itu datang terlalu terlambat untuk mencegah timnya tersingkir dari ajang tersebut.

Menurut Newcastle World, reaksi suporter Newcastle yang datang ke stadion saat Steur masuk sebagai pemain pengganti cukup menggambarkan situasinya. "Sorakan paling riuh malam itu, dari hampir 8.000 suporter yang datang mendukung Newcastle, mungkin bukan terdengar saat Burn mencetak gol hiburan di pengujung laga, melainkan beberapa menit sebelumnya, ketika Steur masuk ke lapangan. Namun, mengingat situasinya, saat tim tertinggal 3-0 dan pertandingan pada dasarnya sudah dipastikan hasilnya, sorakan itu mengandung nada sindiran yang kuat."

Jaissle sebelumnya sudah menyatakan bahwa ia lebih memilih González, sehingga Steur harus puas tampil sebagai pemain pengganti. Newcastle kembali menghadapi Everton pada Senin, kali ini di Liga Primer Inggris, dan mantan pemain Ajax itu diperkirakan kembali duduk di bangku cadangan.

Cemoohan keras terdengar dari tribun suporter tim tamu setelah peluit akhir pada Kamis malam. Newcastle kebobolan 11 gol dalam empat laga tandang terakhir dan tampak sangat rentan di lini pertahanan.

Steur meninggalkan Ajax untuk bergabung dengan Newcastle pada musim panas lalu. Klub tersebut membayar 23,5 juta euro untuk mendatangkan pemain asal Belanda itu. Dengan berbagai bonus, nilai total transfernya bisa mencapai 27 juta euro.