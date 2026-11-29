Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Oliver Edvardsen sama sekali tidak membuat suporter Ajax terkesan pada Minggu sore. Penyerang itu tampil buruk setelah masuk sebagai pemain pengganti dalam De Klassieker melawan Feyenoord (1-1) dan dihujani kritik di media sosial. Pelatih Míchel Sánchez juga menjadi sasaran karena membiarkan Abdellah Ouazane duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan.

Ajax mengawali laga dengan sangat baik di De Kuip. Julian Brandt membuka skor pada menit keempat setelah menerima umpan Steven Berghuis. Namun, beberapa menit kemudian kedudukan kembali imbang setelah Luciano Valente memanfaatkan kesalahan umpan dari gelandang asal Jerman itu.

Selepas jeda, tim asal Amsterdam itu kesulitan menghadapi Feyenoord dan patut berterima kasih kepada Maarten Paes karena tim asal Rotterdam tidak berbalik unggul. Sang kiper menggagalkan penalti Nacho Ferri setelah pertandingan berlangsung lebih dari satu jam. Pada menit ke-74, Míchel melakukan pergantian pemain terakhirnya.

Pelatih asal Spanyol itu menarik Brandt dan memasukkan Edvardsen. Keputusan tersebut langsung membuat suporter Ajax heran. Mereka lebih ingin melihat Ouazane mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di De Kuip.

Iklan Iklan

Edvardsen kemudian sama sekali gagal membuktikan bahwa keputusan pelatihnya tepat. Kontrol bola yang buruk dari pemain asal Norwegia itu menggagalkan serangan balik menjanjikan Ajax. Tak lama kemudian, ia menendang bola dari tendangan bebas hingga melewati garis samping lapangan.

Topik Terkait

“Bagaimana bisa dalam situasi seperti itu dia mengontrol bola seburuk itu? Ouazane pasti bisa melakukan sesuatu dengan bola tersebut,” tulis seorang suporter yang frustrasi di X. Penonton lain memberikan penilaian keras terhadap sang penyerang: “Edvardsen benar-benar parodi pesepakbola Ajax.”

Di Ajax Showtime pun, penampilan pemain asal Norwegia itu sebagai pengganti dibanjiri komentar negatif. “Edvardsen sedang mengincar predikat penampilan terburuk pemain pengganti musim ini, setelah Amrabat melawan Twente,” bunyi salah satu komentar.

Iklan

Fakta bahwa Míchel masih memiliki Ouazane, pemain yang berbakat secara teknik, di bangku cadangan hanya menambah frustrasi banyak suporter. “Saya benar-benar tidak habis pikir mengapa dia tidak memasukkan Ouazane. Mereka mulai kelelahan, Anda membutuhkan aksi individu di lini depan, tetapi yang dimasukkan justru Edvardsen si pekerja keras,” tulis seorang suporter Ajax.

Banyak suporter merasa kebijakan pergantian pemain Míchel menunjukkan bahwa ia puas dengan satu poin di Rotterdam. “Sekarang Edvardsen, bukan Ouazane. Pelatih ini tidak ingin menang hari ini,” tulis seseorang di X, sementara yang lain menulis: “Saya benar-benar tidak akan pernah menerima keputusan memilih Edvardsen ketimbang Ouazane.”

Iklan

Di Ajax Showtime, para suporter juga bertanya-tanya mengapa pemain muda berbakat itu tidak mendapat menit bermain dalam De Klassieker. “Sebenarnya, apa kesalahan Ouazane sampai dia tidak dimainkan?” tanya seorang penggemar.