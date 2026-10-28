Suporter klub Eredivisie ramai-ramai menuntut pelatih hengkang: "Enyah!"

Suporter Telstar tidak puas dengan pelatih Henk Brugge. Suporter klub asal Velsen-Zuid itu kecewa dengan permainan tim mereka di Piala Belanda Eurojackpot.

Telstar tersingkir dari ajang piala nasional pada Selasa malam. Bermain di kandang sendiri, mereka kalah 0-2 dari tim tamu asal Almere.

Di VriendenLoterij Eredivisie, Telstar juga belum tampil meyakinkan. Klub itu mengumpulkan enam poin dari sepuluh pertandingan dan menempati posisi ke-16, dengan jumlah poin yang sama seperti ADO Den Haag di posisi ke-17.

Dalam pertandingan Telstar melawan Almere City, terdengar jelas suporter tuan rumah meneriakkan, "Henkie, enyahlah." Brugge menjadi pelatih De Witte Leeuwen sejak musim panas ini.

Berbicara kepada ESPN, mantan asisten pelatih sc Heerenveen itu menanggapi teriakan tersebut dengan tenang. "Tentu itu memengaruhi saya. Ada emosi di kalangan suporter, tetapi saya harus menerimanya. Saya biarkan itu berlalu dan akan membicarakannya dengan para pemain di ruang ganti."

"Ini harus dilupakan dan fokus kembali diarahkan ke hari Minggu," pungkasnya. Minggu mendatang, Telstar akan menjamu FC Utrecht, yang ditangani Anthony Correia, mantan pelatih Telstar.