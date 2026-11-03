Tjark Ernst dihujani kritik oleh suporter Feyenoord pada Selasa malam. Sang kiper kebobolan gol Yann Bisseck pada menit kedelapan laga Liga Champions melawan Internazionale, membuat tim asal Rotterdam itu tertinggal 0-1 sejak awal. Rekaman baru dari penonton kemudian memicu gelombang kritik tambahan terhadap kiper asal Jerman tersebut.

Dalam rekaman yang diambil seorang suporter dari tribun tingkat pertama De Kuip, posisi Ernst saat Bisseck melepaskan tembakan terlihat dari sudut pandang yang lebih tinggi. Sang kiper tampak berada sangat dekat dengan tiang dekat, sementara bek Inter itu melepaskan tembakan dari jarak sekitar dua puluh meter. Akibatnya, sudut jauh gawang terbuka lebar dan Ernst tampak tak punya peluang sejak awal untuk menghentikan tembakan yang akhirnya bersarang di gawang.

Di X, posisi Ernst langsung dipertanyakan. "Mengapa kiper kita menjaga tiang dekat saat tembakan dilepaskan?" tanya seorang suporter sambil membagikan video tersebut. Seorang fan Feyenoord lainnya menanggapi dengan tak percaya: "Ernst menjaga sudut dekat dari jarak dua puluh meter."

Kritik terhadap sang kiper tidak terbatas pada rekaman dari stadion. "Kalau Anda tidak melihat bahwa posisi Ernst salah, berarti Anda tidak banyak paham," tulis penonton lain di X. Ronald Braam juga mengkritik pemain asal Jerman itu: "Sesekali, bola kedua juga bisa diamankan."

Kepercayaan suporter Feyenoord terhadap Ernst kini tampaknya sangat rapuh. "Ernst itu lama-kelamaan benar-benar menjadi bencana bagi Feyenoord," kata seorang suporter, sementara yang lain menyebut sang kiper sebagai 'faktor yang membuat tim tidak tenang' dan tidak membawa dampak baik bagi kesebelasan. Kritik itu pun melampaui penampilannya saat gol pembuka Bisseck.

Beberapa suporter bahkan mengusulkan agar pelatih Giovanni van Bronckhorst mengambil tindakan terkait posisi penjaga gawang. "Siapa yang mau ikut menjemput Wellenreuther?" tanya Bianca Bodde mengenai mantan kiper Feyenoord yang dijual ke VfL Wolfsburg pada musim panas lalu.

Tidak semua orang menganggap kritik besar-besaran terhadap Ernst itu tepat. Seorang suporter berpendapat bahwa serangan pribadi dari Legioen merusak kepercayaan diri sang kiper, sementara yang lain terganggu oleh kebiasaan terus-menerus mencari kambing hitam. Selain itu, Feyenoord sebagai tim juga tidak tampil mengesankan: para suporter mengeluhkan permainan yang lambat, kurangnya keberanian, dan ruang yang diberikan kepada tim Italia tersebut.