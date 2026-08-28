Suporter FC Twente tetap akan berangkat ke Leeuwarden pada hari Minggu, demikian disampaikan kelompok suporter kepada klub dalam sebuah pernyataan. Mereka akan berdemonstrasi di ibu kota Friesland itu untuk memprotes keputusan SC Cambuur, yang baru-baru ini menetapkan bahwa fans Twente tidak diterima di tribune tim tamu pada hari Minggu.

Larangan itu berkaitan dengan kerusuhan pekan lalu saat Cambuur melawan Feyenoord. Suporter tim Rotterdam melemparkan kembang api ke arah, antara lain, penonton tuan rumah. Lima fans Cambuur mengalami cedera dan menderita luka bakar, gangguan pendengaran, serta cedera mata.

Feyenoord, berbeda dengan kelompok suporter Rotterdam Radicals, dengan tegas mengambil jarak dari insiden di Stadion Kooi itu dan memutuskan untuk tidak membawa suporter tandang dalam dua laga tandang berikutnya, melawan NEC (5 September) dan PEC Zwolle (13 September).

Cambuur memutuskan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengevaluasi insiden tersebut dan kemudian mengumumkan bahwa fans Twente tidak diterima pada hari Minggu. Hal ini menimbulkan ketidakpahaman dari antara lain kelompok suporter Cambuur Culture, yang menyebutnya sebagai 'langkah yang sepenuhnya absurd'.

Fans Twente pun, tentu saja, tidak senang. "Dengan keheranan yang terus meningkat kami membaca keputusan untuk melarang suporter Twente di Leeuwarden", demikian bunyi pernyataan itu.

"Karena sebuah klub/pemerintah kota tidak menata semuanya dengan baik, kami yang dirugikan. Ini tentu sama sekali tidak masuk akal. Ke mana pun Twente pergi, kami ikut. Jadi juga ke Leeuwarden."

"Jika kami tidak diizinkan masuk ke pertandingan, kami tetap akan berangkat ke Leeuwarden untuk berdemonstrasi di sana menentang keputusan ini dan untuk menonton pertandingan di kota. Sampai jumpa kalian semua di sana! Sampai hari Minggu di Leeuwarden."

FC Twente memulai musim Eredivisie dengan sedikit mengecewakan, dengan tiga poin dari dua pertandingan. Tim asuhan John van den Brom berharap bisa membawa perasaan luar biasa usai lolos ke Conference League ke Leeuwarden pada hari Minggu.

De Tukkers pada hari Jumat dipasangkan dalam undian dengan SC Freiburg (tandang), Pafos FC (kandang), Lincoln Red Imps FC (tandang), Kairat Almaty (kandang), Aarhus GF (tandang), dan FC Thun (kandang). Cambuur berharap bisa meraih poin pertama mereka musim ini saat menghadapi Twente.



