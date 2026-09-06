Super hat-trick mengancam Hamza Abdul Karim: pesaing baru memanaskan lini serang Barcelona

Barcelona Atletic mengawali perjalanannya di Divisi Dua dengan start yang membara, setelah menggilas Naxara dengan skor 5-0, dalam pertandingan yang penuh diwarnai oleh penyerang Ignasi Cuer yang mencuri perhatian dengan mencetak 4 gol, sehingga sejak dini ia mengumumkan dirinya sebagai salah satu pesaing paling menonjol untuk posisi ujung tombak di tim cadangan tersebut.

Barcelona Atletic hanya butuh 20 detik untuk membuka keunggulan, setelah Aziz memimpin serangan cepat dan melepaskan umpan matang kepada Cuer, yang menerjemahkannya dengan cemerlang menjadi gol pertama tim di musim ini, sebelum penyerang Spanyol itu melanjutkan penampilan gemilangnya dan menambah 3 gol lagi, hingga keluar dari pekan pertama dengan "super hat-trick" 4 gol sekaligus.

Penampilan gemilang lebih awal ini menempatkan Hamza Abdel Karim di hadapan persaingan sengit di dalam Barcelona Atletic, terutama karena penyerang Mesir itu berada dalam perhitungan tim cadangan, di samping keterkaitannya juga dengan tim utama, sehingga penampilan gemilang Cuer seperti ini menjadi kartu baru yang bisa memengaruhi susunan pilihan-pilihan serangan pada periode mendatang.