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Suasana gembira menyelimuti klub Spanyol Barcelona setelah klub Brasil Palmeiras menang di final Copa Libertadores.

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Tim asal Brasil itu mengalahkan Estudiantes de La Plata dengan skor 1-0 dalam laga yang digelar di Estadio Centenario, Montevideo, berkat gol Ramón Sosa.

Seperti dilaporkan harian Sport, gelar juara Palmeiras memberi Barcelona satu juta euro karena keberadaan mantan pemain tim Catalan tersebut, Vitor Roque, di skuad tim Brasil itu.

Vitor Roque merupakan salah satu pemain inti reguler dalam susunan pemain Palmeiras, tetapi ia hanya bermain di laga final selama 15 menit terakhir karena baru pulih dari cedera dan belum mencapai kebugaran fisik penuh.

Penampilan itu sudah cukup bagi Barcelona untuk mendapatkan sejumlah uang yang selalu berguna bagi kas klub, sekaligus membantu mereka mematuhi aturan Financial Fair Play LaLiga.

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Dana satu juta euro tersebut berasal dari kontrak yang dinegosiasikan antara Barcelona dan Palmeiras ketika Vitor Roque pindah ke klub Brasil itu pada Januari 2025.

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Palmeiras membayar 25,5 juta euro kepada klub Catalan tersebut untuk merekrut sang pemain, dan Barcelona tetap memegang hak 20% dari nilai penjualannya di masa mendatang.

Selain itu, kedua pihak menyepakati sejumlah bonus finansial selama lima tahun masa kontrak yang ditandatangani penyerang asal Brasil itu bersama Palmeiras.

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Salah satu klausul yang disepakati dalam transfer sang penyerang memberi Barcelona satu juta euro apabila Palmeiras memenangi gelar internasional.

Rincian bonus finansial yang disepakati adalah sebagai berikut: dua juta euro jika Vitor Roque menempati salah satu dari tiga besar pemain terbaik Piala Dunia Antarklub terakhir, dua juta euro tambahan jika suatu hari ia berhasil naik ke podium Ballon d'Or, dan satu juta euro jika Palmeiras memenangi gelar internasional.

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Kemarin, Sabtu, Vitor Roque berhasil memenuhi syarat terakhir tersebut. Penyerang asal Brasil yang baru berusia 21 tahun itu bergabung dengan Barcelona pada Januari 2024 dari Athletico Paranaense dengan nilai transfer 30 juta euro.

Selama setengah musim di bawah asuhan Xavi Hernández, sang pemain tampil dalam 16 pertandingan dan mencetak dua gol, tetapi ia kesulitan beradaptasi dengan tim.

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Pada musim panas, ia dipinjamkan ke Real Betis, tempat ia tampil dalam 33 pertandingan dan mencetak 7 gol. Segalanya berjalan baik bagi Roque, tetapi ketertarikan Palmeiras untuk merekrutnya muncul pada Februari 2025.

Barcelona dan Real Betis sepakat mengakhiri masa peminjaman dengan imbalan tambahan 30% hak atas Abdessamad Ezzalzouli bagi klub Andalusia tersebut, sementara klub Catalan menerima 25,5 juta euro yang dibayarkan klub Brasil itu, seperti telah dijelaskan sebelumnya.

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Bersama Palmeiras, Vitor Roque telah tampil dalam 100 pertandingan dan mencetak 29 gol, serta meraih gelar Campeonato Paulista dan Copa Libertadores, gelar yang memberi Barcelona satu juta euro.