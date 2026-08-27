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Suntikan dana untuk Barcelona berkat Manchester City

Transfers
LaLiga
Barcelona
N. Gonzalez
Newcastle United
Manchester City
Premier League
Spanyol
Inggris

Klub Barcelona meraih keuntungan dari kepindahan Nico Gonzalez dari Manchester City ke Newcastle, dalam kesepakatan yang nilainya bisa mencapai 56 juta euro, ditambah 4,6 juta euro sebagai variabel.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Barcelona akan memperoleh pemasukan finansial berkat program solidaritas milik FIFA, yang mengatur pembagian 5% dari hak pembinaan pemain.

Mekanisme ini diberlakukan bagi klub-klub yang berkontribusi dalam pembinaan pemain antara usia 12 hingga 23 tahun. 

Nico Gonzalez, yang berusia 24 tahun, selama periode tersebut berada di Barcelona, sebelum pindah dengan status pinjaman ke Valencia, lalu hengkang secara permanen ke Porto.

Menurut surat kabar Portugal, O Jogo, Barcelona akan memperoleh 1,9 juta euro, sementara Porto mendapat 560 ribu euro, dan Valencia 280 ribu euro. 

Sejak kepergiannya dari Barcelona, Nico Gonzalez telah mendatangkan 25,4 juta euro bagi klub Katalan tersebut, di antaranya 8,5 juta euro nilai kepindahannya ke Porto pada awalnya, 15 juta euro yang diperoleh Barcelona dari kepindahannya ke Manchester City, dan kini tambahan 1,9 juta euro dari hak program solidaritas.

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