Pemain Real Madrid asal Pantai Gading, Yan Diomande, melanjutkan penampilan gemilangnya yang mencolok sepanjang musim ini, setelah meraih pencapaian istimewa di sisi gol dan assist, mengungguli seluruh bintang Los Blancos.

Diomande mencetak gol roket dari luar kotak penalti, memberikan kontribusi atas kemenangan Real Madrid 3-0 atas Racing Santander, pada hari Minggu ini, dalam pekan ke-11 LaLiga.

Dengan demikian, Diomande menjadi satu-satunya pemain di skuad Los Merengues yang berhasil mencetak empat gol atau lebih, serta menciptakan empat gol atau lebih, di seluruh ajang kompetisi musim ini menurut yang disebutkan surat kabar "AS".

Ketajaman Diomande tidak berhenti sampai di situ, karena ia juga menjadi pemain pertama di Real Madrid yang mencetak dua gol dari luar kotak penalti pada musim ini, sebagai penegasan baru atas kemampuan ofensifnya yang beragam dan kesanggupannya menciptakan perbedaan dari berbagai situasi.

Pemain asal Pantai Gading itu menunjukkan efisiensi penyelesaian akhir yang luar biasa, setelah mencetak empat golnya bersama Real Madrid hanya dari enam tendangan ke gawang, yang mencerminkan akurasinya yang tinggi di depan gawang serta kemampuannya memanfaatkan peluang yang ada dengan cara sebaik mungkin.

Surat kabar "AS" mengomentari penampilan dan gol-gol Diomande dengan mengatakan: "Sungguh seorang bek yang luar biasa".

Diomande tampil dengan level istimewa bersama Real Madrid sejak awal musim, baik dari sisi mencetak gol maupun menciptakan gol, hingga menjadi salah satu elemen ofensif paling menonjol dalam susunan skuad Los Blancos, berkat kecepatan dan kemampuannya bergerak serta mengancam gawang lawan.

Diomande memanfaatkan absennya pemain asal Brasil Vinicius Junior dari Real Madrid karena skorsing, untuk mendapatkan kesempatan lebih besar menunjukkan potensi ofensifnya, dan berhasil tampil dengan level istimewa yang menarik perhatian, memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh absennya bintang Brasil itu, untuk menegaskan kelayakannya mendapatkan peran yang lebih besar bersama Los Blancos dan membuktikan dirinya dengan cara sebaik mungkin.