Televisi resmi Real Madrid meningkatkan serangannya terhadap Barcelona dan perwasitan Spanyol, dengan memanfaatkan percakapan yang tertangkap kamera "RefCam" selama pertandingan tim Catalan melawan Real Betis, untuk menuduh para pemain Hansi Flick memengaruhi keputusan-keputusan wasit, beberapa hari menjelang laga El Clasico yang dinanti antara kedua rival tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", cuplikan yang memperlihatkan sejumlah pemain Barcelona meminta wasit Ricardo de Burgos Bengoetxea untuk meninjau kemungkinan adanya handball dalam skema yang berujung pada gol Giovani Lo Celso, telah memicu gelombang kritik baru melalui saluran resmi Real Madrid, yang menganggap apa yang terjadi sebagai bukti campur tangan para pemain dalam mengarahkan keputusan-keputusan perwasitan.

Saluran tersebut melontarkan tuduhan tajam kepada para pemain Barcelona, dengan menggunakan ungkapan yang kontroversial untuk menggambarkan apa yang menanti Real Madrid di El Clasico, seraya mengatakan: "Real Madrid harus menghadapi 17 wasit di El Clasico; 3 di lapangan, wasit keempat, wasit VAR beserta asistennya, ditambah 11 pemain Barcelona yang juga merupakan wasit."

Serangan "RMTV" tidak berhenti sampai di situ, bahkan menuduh para pemain tim Catalan memengaruhi cuplikan-cuplikan yang ditinjau melalui teknologi video, dengan mengatakan: "Di hadapan 17 wasit, tugasnya menjadi sangat rumit. Kini para pemain Barcelona yang menentukan cuplikan mana yang ditinjau melalui teknologi video dan mana yang tidak ditinjau; karena mereka juga sudah menjadi wasit. Merekalah yang mengatur jalannya pertandingan. Ini sebuah skandal."

Saluran Madrid itu juga mempertanyakan tiadanya konsekuensi apa pun atas apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran, dan mengaitkannya dengan kekhawatiran seputar keputusan-keputusan perwasitan dalam laga mendatang antara kedua rival tersebut, seraya menambahkan: "Di liga mana pun, hal itu akan berbuntut konsekuensi. Apa yang terjadi pada hari Minggu menimbulkan kerumitan besar karena alasan-alasan yang kita semua tahu."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Arda Guler masuk pusaran kontroversi

Serangan televisi Real Madrid meluas hingga ke kontroversi perwasitan yang menyertai laga tim Los Blancos, setelah saluran tersebut membela pemain Turki Arda Guler dalam insiden kontroversial dengan pemain Sevilla, Vicki, seraya mengkritik apa yang mereka anggap sebagai fokus media pada skema itu, dibanding mengabaikan apa yang mereka sebut sebagai perlakuan kasar berulang terhadap pemain Turki tersebut.

Saluran itu mengatakan: "Melawan segalanya dan melawan semua orang, berhadapan dengan sebuah sistem dan tatanan media yang di dalamnya para pemilik opini sejalan hanya membicarakan insiden abu-abu antara Guler dan Vicki, padahal pemain itu juga berkali-kali mendapat perlakuan kasar."

"RMTV" turut memperbarui kritiknya terhadap cara penayangan cuplikan selama siaran televisi, seraya mengulang keluhannya yang berulang mengenai tidak ditampilkannya sejumlah sudut pandang yang menurut mereka penting untuk menilai situasi perwasitan, dan mengatakan bahwa saluran tersebut selama ini telah mengingatkan adanya cuplikan-cuplikan yang tidak ditampilkan kepada para pemirsa, meskipun sebelumnya mereka pernah dituduh menyebarkan teori konspirasi.

Saluran itu menutup serangannya dengan menyebutkan bahwa satu insiden kontroversial saja bisa jadi sudah cukup, menurut pandangan mereka, untuk mengubah jalannya segala sesuatu, dalam eskalasi baru atas suasana di seputar El Clasico, yang ketegangannya kian meningkat seiring kembali memanasnya perseteruan antara Real Madrid dan Barcelona perihal perwasitan.