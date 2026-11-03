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Sunderland AFC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Bart DHanis
Diterjemahkan oleh

Sunderland mendadak membawa kabar besar soal Brian Brobbey

Sunderland

Brian Brobbey telah memperpanjang kontraknya bersama Sunderland hingga pertengahan 2031, seperti diumumkan klub melalui kanal resminya.

Brobbey didatangkan dari Ajax pada musim panas 2025 dengan biaya transfer 20 juta euro. Pada musim pertamanya di Liga Primer, ia langsung mencetak tujuh gol dan menyumbang satu assist. Momen puncaknya adalah gol kemenangan ke gawang rival bebuyutan, Newcastle United.

Di situs resmi klub, Brobbey mengaku sangat gembira dengan kontrak barunya. "Ini sangat berarti. Kepercayaan dari klub, juga dari para pemain dan staf pelatih. Itu sangat berarti bagi saya."

"Musim itu luar biasa. Klub ini baru saja promosi, jadi saya tidak pernah menyangka kami akan lolos ke kompetisi Eropa. Itu sungguh luar biasa," lanjutnya.

Pertandingan berikutnya
SUN

SUN

Europa League

05 Nov 2026

DZG

DZG

Musim ini, Brobbey baru tampil dalam tujuh pertandingan Liga Primer. Ia mencetak tiga gol, semuanya ke gawang Manchester City di Etihad Stadium (3-5).

Brobbey saat ini berada pada tahap akhir pemulihan dari cedera hamstring yang dialaminya saat membela tim nasional Belanda dalam pertandingan Nations League melawan Jerman (1-1).

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