Suksesi Mbappe memberi Olise keuntungan jutaan

Nike telah menyepakati perjanjian sponsorship dengan Michael Olise, bintang Bayern Munich, untuk menjadikannya salah satu wajah utama yang mewakili lini sepatu sepak bola milik perusahaan tersebut.

Menurut surat kabar AS, yang mengutip situs Footy Headlines, winger Prancis itu menandatangani kontrak bernilai jutaan euro dengan Nike.

Nike berupaya, melalui kesepakatan dengan Olise, untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan rekan senegaranya Kylian Mbappe, bintang Real Madrid.

Mbappe sebelumnya mengejutkan semua pihak dengan keputusannya meninggalkan Nike dan bergabung dengan perusahaan Swiss, On.

Bergabungnya Olise merupakan langkah yang memiliki arti khusus, mengingat hubungannya yang unik dengan sepatu sepak bola. Pemain internasional Prancis itu hingga kini menolak tawaran dari merek-merek besar karena ingin mempertahankan kebebasannya dalam memilih sepatu yang dikenakannya.

Ia lebih suka mengenakan model Nike Hypervenom Phantom III, yang produksinya telah dihentikan sejak 2019, dan ia membeli unit-unitnya secara online sehingga dikirim kepadanya dari berbagai belahan dunia. Pada beberapa kesempatan, ia meminta bantuan para seniman untuk menyesuaikan desain sepatunya sebelum dipakai dalam latihan dan pertandingan.

Langkah Nike ini bisa jadi melampaui sekadar kesepakatan komersial biasa. Berdasarkan informasi yang sama yang dipublikasikan situs Footy Headlines, perusahaan tersebut berencana meluncurkan kembali lini Hypervenom yang terkenal pada 2027, dengan Olise sebagai bintang utama kampanyenya, sementara produksi koleksi Phantom akan dihentikan.

Koleksi Hypervenom pertama kali diperkenalkan pada 2013, dan namanya saat itu dikaitkan dengan bintang Brasil, Neymar.