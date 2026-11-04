Gelandang Barcelona, Frenkie de Jong, mengungkapkan perasaannya mengenai adanya keriuhan dan kritik yang terus-menerus mengelilingi dirinya, menilai bahwa perhatian terhadap apa yang diperbincangkan soal dirinya melebihi apa yang didapatkan sebagian rekan setimnya. Pernyataan itu mengandung keluhan yang jelas terhadap cara nama dirinya diperlakukan di dalam klub Catalan tersebut.

Pernyataan bintang asal Belanda itu muncul setelah keikutsertaannya dalam kemenangan 3-0 atas Aston Villa di Liga Champions, sebuah laga yang memiliki makna khusus baginya, setelah ia mencapai penampilan ke-300 dengan kostum Barcelona.

De Jong, yang berusia 29 tahun, mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Spanyol "Marca": "Saya merasa selalu ada keriuhan yang lebih besar di sekitar saya dibandingkan dengan yang lain".

Ia menambahkan sambil menjelaskan apa yang mengganggunya: "Selalu ada sejumlah keriuhan yang mengelilingi saya, terutama ketika saya tidak hadir. Entah karena satu atau lain alasan, hal itu terjadi pada musim panas ketika tidak ada pertandingan, atau ketika saya mengalami cedera".

Ia melanjutkan: "Sekarang saya merasa berada dalam kondisi yang sangat baik dan sangat kuat. Apakah ada keriuhan soal diri saya? Saya punya perasaan bahwa pembicaraan tentang saya selalu lebih besar daripada pembicaraan tentang yang lain, tapi mungkin itu hanya perasaan yang muncul dalam diri saya ketika mereka membicarakan saya, sebab ini adalah hal-hal yang tidak banyak bisa saya pengaruhi".

Dalam upaya mengakhiri spekulasi terkait kondisi fisiknya, De Jong menegaskan bahwa ia telah melewati masalah-masalah sebelumnya, dan saat ini tidak mengalami masalah apa pun di lututnya, katanya: "Saya merasa berada dalam kondisi yang sangat baik. Saya merasa kuat dan bersemangat, dan saya punya motivasi yang besar. Saya tidak merasakan masalah apa pun di lutut saya. Apa yang terjadi telah menjadi masa lalu".

Pernyataan ini muncul setelah periode yang diwarnai absennya sang pemain dari lapangan akibat cedera, di samping perdebatan yang kerap muncul seputar level permainan dan perannya dalam skuad Barcelona, sehingga keluhannya mengenai besarnya keriuhan yang mengelilinginya menjadi mencolok pada momen ini.

De Jong mencapai 300 pertandingan bersama Barcelona sejak bergabung dengan tim pada tahun 2019 dari Ajax Amsterdam dengan nilai 75 juta euro, dan selama itu ia mencetak 20 gol serta memberikan 31 assist.

Meski Hansi Flick terkadang memakainya di posisi bek tengah, pemain asal Belanda itu menegaskan bahwa lini tengah tetap menjadi tempat di mana ia merasa lebih nyaman, namun ia tidak keberatan memainkan peran apa pun yang dibutuhkan tim.

Ia berkata: "Di lini tengah saya merasa lebih nyaman, tapi saya akan membantu tim di posisi mana pun yang membutuhkan saya".

Ia juga memuji kemenangan atas Aston Villa, menilainya sebagai hasil penting menghadapi lawan yang sebelumnya telah memenangi seluruh pertandingannya di turnamen ini, sehingga Barcelona melanjutkan awal yang sempurna di Liga Champions.