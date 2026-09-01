Sudah pemain ketiga pada musim panas ini! Fulham kembali merekrut dari Real Madrid

Klub Premier League Fulham tampaknya tinggal selangkah lagi merampungkan perekrutan gelandang Manuel Angel dari Real Madrid pada Deadline Day. Hal ini dilaporkan oleh The Athletic dan pakar transfer Fabrizio Romano.

Menurut laporan tersebut, kedua klub telah mencapai kesepakatan transfer untuk pemain 22 tahun itu, yang masuk dalam skuad tim kedua Real Madrid, Castilla. Los Blancos disebut akan mengamankan klausul penjualan kembali sebesar 50 persen dan matching right.

Sementara itu, Angel sudah berada di London untuk menjalani tes medis, di mana ia akan kembali bekerja sama dengan mantan mentornya, Alvaro Arbeloa. Pelatih asal Spanyol itulah yang membantu gelandang tersebut menjalani debut profesionalnya bersama Los Blancos pada musim lalu.

Dengan demikian, Angel menjadi pemain ketiga setelah penyerang Gonzalo Garcia dan gelandang Cesar Palacios yang mengikuti mantan pelatihnya dari Madrid ke London menuju Fulham.