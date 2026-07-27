Salah satu bintang Manchester City pada musim lalu telah memastikan kepindahannya ke barisan Inter Milan pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Kontrak John Stones dengan Manchester City telah berakhir pada 30 Juni lalu, dan pemain tersebut kini berhak menandatangani kontrak dengan klub mana pun secara gratis.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akunnya di jejaring "X": "John Stones akan pindah ke Inter. Kesepakatan telah dipastikan setelah syarat-syarat kontrak disetujui, dan semuanya kini sudah pasti".

Ia menambahkan: "Kontrak John Stones dengan Inter berlaku hingga Juni 2028, tanpa adanya opsi perpanjangan untuk satu tahun tambahan, sementara gajinya sekitar 4 juta euro bersih per musim".

Ia melanjutkan: "Stones akan menjalani tes medis di kota Milan dalam waktu dekat".

Perlu dicatat bahwa Stones dengan demikian akan berkumpul kembali dengan mantan rekan setimnya di Manchester City, bek Manuel Akanji, yang pindah ke Inter secara permanen setelah berakhirnya masa peminjamannya yang berlangsung selama musim 2025-2026.

Sang juara Liga Italia pada musim panas ini juga telah merekrut gelandang internasional Serbia Aleksandar Stankovic dari Club Brugge, dan kiper Ivan Provedel dari Lazio.



