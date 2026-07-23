Sudah Diteken.. Chelsea Rampungkan Transfer Pemain Timnas Argentina

Chelsea memastikan kesepakatan untuk merekrut pemain timnas Argentina, pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, dan sudah mendekati pengumuman resminya.

Turnamen Piala Dunia 2026 ditutup dengan kemenangan Spanyol atas Argentina, dengan skor tanpa balas, sehingga "La Roja" meraih bintang kedua dalam sejarahnya.

Valentin Barco, yang dipanggil ke skuad timnas Argentina, tidak mendapat kesempatan bermain selama turnamen kecuali sangat jarang.

Pemain multiposisi milik Strasbourg ini, yang mampu bermain di lini tengah dan bek kiri, hanya menjadi pemain cadangan, dan terpaksa menunggu di bangku cadangan. Ia hanya bermain selama 19 menit melawan Yordania (3-1) pada pertandingan ketiga dari fase grup.

Pemain berusia 21 tahun ini, yang tampil menawan bersama Strasbourg (3 gol dan 9 assist dalam 43 pertandingan), tidak akan kembali ke Liga Prancis.

Situs "Foot Mercato" menyebutkan bahwa klub Inggris itu, yang berada di bawah grup BlueCo pemilik klub Strasbourg, mendapatkan pemain kelima dari klub Prancis tersebut, setelah meminjam Mike Penders, Aaron Anselmino, dan David Datro Fofana, ditambah penyerang Emanuel Emegha.

Fabrizio Romano, pakar transfer, melalui akunnya di "X", menegaskan bahwa kesepakatan itu benar-benar telah tercapai, seraya menambahkan bahwa pengumumannya akan segera dilakukan.

Sesungguhnya, jurnalis Italia itu menjelaskan bahwa semua dokumen telah ditandatangani untuk kepindahan Valentin Barco ke Chelsea, setelah kesepakatan lisan yang dicapai pada Mei lalu.

Dengan demikian, Xabi Alonso akan bisa mengandalkan satu lagi rekrutan baru pada musim yang baru.







