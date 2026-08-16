Petenis Serbia, Novak Djokovic, harus mengucapkan selamat tinggal pada turnamen Cincinnati Masters yang berhadiah seribu poin sejak penampilan pertamanya, setelah kalah dari Tiago Terante, dalam laga yang kembali mengungkap kesulitan petenis unggulan Serbia itu dalam pertandingan-pertandingan yang menguras fisik, sekaligus memunculkan tanda tanya tentang kesiapannya menjelang bergulirnya Amerika Serikat Terbuka.

Djokovic memulai laga dengan kuat dan memaksakan dominasinya melalui pukulan-pukulan andalannya, sebelum kondisi fisiknya menurun secara jelas pada awal set kedua, sehingga Terante mengambil alih inisiatif dan memanfaatkan kesulitan lawannya, yang membutuhkan penanganan tim medis setelah sebuah game yang berlangsung selama 16 menit.

Usai masa perawatan itu, Djokovic tidak mampu meraih satu poin pun ketika kembali ke lapangan pada sisa set kedua, hingga akhirnya kalah dalam laga dan tersingkir dari turnamen yang belum pernah ia rasakan kekalahan sejak tahun 2019, setelah menjuarai dua edisi terakhir yang ia ikuti.

Djokovic mengaitkan penurunan performanya dengan masalah kesehatan yang telah ia derita selama bertahun-tahun, seraya menegaskan bahwa dampaknya berlipat ganda dalam cuaca yang sangat panas dan lembap, kondisi yang ia hadapi selama laganya melawan Terante.

Petenis Serbia itu mengatakan seusai laga bahwa masalahnya tidak hanya berkaitan dengan kondisi cuaca semata, sambil menegaskan bahwa tekanan psikologis dan ketegangan saraf yang menyertai pertandingan-pertandingan semacam ini menambah beratnya situasi, sebelum ia mengisyaratkan kemungkinan tidak akan kembali tampil di Cincinnati di masa mendatang, dengan mengatakan bahwa ia berharap bisa kembali, tetapi untuk saat ini hal itu tampak tidak mungkin.

Kekalahan ini menambah tanda tanya tentang kondisi Djokovic menjelang Amerika Serikat Terbuka, karena ia akan tiba di turnamen besar keempat sekaligus terakhir musim ini tanpa memainkan satu pun pertandingan resmi di lapangan keras sebelumnya, sebuah situasi yang serupa dengan apa yang terjadi padanya sebelum keikutsertaannya di Roland Garros dan Wimbledon.