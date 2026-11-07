Sudah berakhir: Hossam Hassan tinggalkan kursi pelatih timnas Mesir!

Pewarta olahraga Ibrahim Fayek mengungkap perkembangan mengejutkan terkait masa depan Hossam Hassan, pelatih kepala timnas Mesir, dengan menegaskan bahwa keputusan untuk tidak melanjutkan kiprahnya menukangi Mesir sudah diambil, dan akan diumumkan secara resmi malam ini.

Ibrahim Fayek menulis melalui halaman resminya di media sosial "Facebook":

"Perkaranya sudah selesai. Keputusan sudah benar-benar diambil dan akan diumumkan malam ini. Hossam Hassan tidak akan menjadi pelatih kepala timnas Mesir."

Perkembangan ini muncul di tengah meningkatnya krisis yang melingkupi staf kepelatihan timnas Mesir dalam beberapa waktu terakhir, setelah Federasi Sepak Bola Mesir mengeluarkan pernyataan yang menyerukan media dan suporter untuk tetap tenang serta menjauhi provokasi, dengan menegaskan bahwa kepentingan dan stabilitas timnas berada di puncak prioritasnya, dan bahwa fase saat ini menuntut kebersamaan serta tanggung jawab.

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Pernyataan Federasi Sepak Bola ini bersamaan dengan keputusan Dewan Tertinggi Pengaturan Media yang melarang Hossam Hassan tampil di media, dengan latar belakang persoalan-persoalan yang memicu kontroversi di luar ranah olahraga.

Timnas Mesir sedianya akan menjalani dua laga melawan Malawi, kandang dan tandang, pada kualifikasi Piala Afrika 2027 di bawah kepemimpinan staf kepelatihan saat ini, dengan nasib Hossam Hassan akan ditentukan seusai pemusatan latihan, di mana nama Hossam El Badry dan Ali Maher turut mencuat sebagai kandidat penggantinya.

Di balik layar Federasi Sepak Bola sempat terjadi kegeraman akibat bocornya kabar kepergian pelatih kepala ke media sebelum pengumuman resmi, terlebih karena kecenderungannya condong untuk menunda penyelesaian persoalan ini hingga setelah dua pertandingan mendatang.

Tekanan terhadap Hossam Hassan kian meningkat sejak jeda internasional Oktober lalu, dengan latar belakang perselisihan yang terjadi antara dirinya dan kapten timnas Mohamed Salah, yang meninggalkan pemusatan latihan dengan perasaan geram menurut laporan media, sebelum Hany Abo Rida turun tangan dengan mengunjungi sang pemain di Turki untuk mencoba meredam krisis.

Hossam Hassan juga menghadapi hukuman larangan selama 3 pertandingan dari Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", yang berarti ia tidak dapat memimpin timnas dari area teknik selama dua laga melawan Malawi, dan hanya menyaksikan keduanya dari tribune.