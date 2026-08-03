Paris Saint-Germain terus berupaya keras di beberapa lini, di mana para pengambil keputusan di klub Prancis tersebut berupaya mendatangkan beberapa pemain sekaligus, setelah rampungnya transfer penjualan Randal Kolo Muani ke Juventus pada hari Minggu dengan nilai sekitar 45 juta euro termasuk bonus.

Menurut situs "Foot Mercato", sang juara Prancis dan Eropa, yang memulai musimnya pada hari Rabu 12 Agustus dengan menghadapi Aston Villa di Piala Super Eropa, berhasrat mendatangkan kiper Zion Suzuki dalam beberapa hari mendatang.

Jelas bahwa Luis Campos, sang direktur olahraga, beserta orang-orangnya menghadapi tugas yang sulit. Berkaitan dengan kiper Parma, mereka mengajukan tawaran senilai 33 juta euro kepada klub Italia tersebut, kemarin Minggu.

Meski kesepakatan final belum tercapai hingga saat ini, segala sesuatunya berjalan dengan baik, dan dalam transfer ini, tampaknya Paris Saint-Germain unggul jauh atas Juventus, klub lain yang berhasrat merekrut sang pemain.

Namun satu pertanyaan tetap tersisa: apa pilihan yang lebih disukai sang pemain? Jelas bahwa Paris Saint-Germain saat ini merupakan klub yang lebih menarik dibanding Juventus. Namun di Paris, ada persaingan, sementara di Turin, sebuah posisi inti yang terjamin menantinya. Di liga dan negara yang dikenalnya dengan baik, namun sebagaimana ditunjukkan oleh jurnalis Fabrizio Romano, Zion Suzuki ingin bergabung dengan Paris Saint-Germain, dan ia telah menyatakan persetujuannya atas langkah tersebut.

Oleh karena itu, tidak diperkirakan adanya kesulitan besar dalam menyepakati klausul kontrak dengan para pemain.

Perlu dicatat bahwa ia masih bisa bermain di Turin musim depan, di mana Juventus berharap dapat merekrutnya dengan status pinjaman begitu ia meneken kontrak dengan Paris Saint-Germain, sebagaimana disebutkan oleh media Italia.

Dan jika Saint-Germain tidak mengizinkan kepergian pemain Jepang tersebut, Juventus bisa saja beralih ke Lucas Chevalier, kiper Paris.