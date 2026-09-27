Selama hampir lima tahun yang dihabiskannya di bawah kepemimpinan Zinedine Zidane di Real Madrid, Raphael Varane memperoleh kesempatan langka untuk mengenal dari dekat metode kepelatihan sang pelatih baru timnas Prancis.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar "Ouest-France", peraih Piala Dunia 2018 itu berbicara tentang peran yang akan ditambahkan Zidane pada jajaran staf teknis timnas Prancis, serta hal yang membedakannya dari pelatih-pelatih lain.

Varane berkata: "Anda tidak berbicara dengan Zidane dengan cara yang sama seperti Anda berbicara dengan para pemain, tetapi Anda merasa dia memahami Anda seolah-olah dia masih bermain. Dia menginginkan para pemain menerima metodenya tanpa memaksakan kehendaknya kepada mereka."

Ia menambahkan sebagaimana dikutip jaringan "Foot Mercato": "Zidane lebih banyak memberikan saran ketimbang instruksi. Karena itulah dia sangat mengandalkan intuisinya, dan juga perasaan para pemain. Suara Zidane bukanlah yang paling keras, tetapi ia didengarkan. Konsep kesenangan tetap menjadi inti dalam pendekatannya. Ia menggunakan bahasa yang langsung dan sederhana."

Varane melanjutkan: "Dia hanya mengandalkan beberapa pesan saja, dan langsung menuju ke inti persoalan. Dia mengejar efisiensi."

Namun di balik ketenangannya yang tampak, Zidane tahu cara meninggikan suaranya ketika keadaan menuntut hal itu. Mantan bek Real Madrid itu melanjutkan: "Ini bukan berarti dia kekurangan kepribadian atau tidak pernah marah. Jelas ada situasi di mana dia perlu sedikit mengubah keadaan, tetapi bukan itu yang menentukan pendekatan umumnya. Dia memiliki kemampuan untuk menempatkan para pemain dalam kondisi terbaik yang memungkinkan."

Ia menutup: "Terkadang, hal itu bisa jadi hanya penyesuaian sederhana dalam posisi bertahan, seperti yang terjadi pada Cristiano Ronaldo atau Isco, yang memainkan peran hibrida antara menyerang dan bertahan di Real Madrid. Dia memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan tim, titik-titik kelemahannya, dan memanfaatkannya sesuai dengan titik kekuatan setiap pemain."







